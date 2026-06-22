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L'essentiel en 4 points Négociations Iran-Etats-Unis au Bürgenstock: ce qu'il faut retenir

ATS

22.6.2026 - 08:11

L'Iran et les Etats-Unis ont bouclé aux premières heures lundi une première séance de pourparlers afin de mettre fin de manière durable à la guerre au Moyen-Orient. Les négociations, organisées en Suisse, doivent durer toute la semaine. Voici ce qu'il faut retenir en à ce stade:

(De gauche à droite) Le vice-président américain JD Vance s'exprime aux côtés du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et du Premier ministre du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, lors d'une réunion quadripartite entre les États-Unis, l’Iran, le Pakistan et le Qatar au complexe hôtelier de luxe du Burgenstock, surplombant le lac des Quatre-Cantons, en Suisse, le 21 juin 2026, dans le cadre de pourparlers de haut niveau visant à faire avancer un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. (Photo de Fabrice Coffrini / POOL / AFP)
(De gauche à droite) Le vice-président américain JD Vance s'exprime aux côtés du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et du Premier ministre du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, lors d'une réunion quadripartite entre les États-Unis, l’Iran, le Pakistan et le Qatar au complexe hôtelier de luxe du Burgenstock, surplombant le lac des Quatre-Cantons, en Suisse, le 21 juin 2026, dans le cadre de pourparlers de haut niveau visant à faire avancer un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. (Photo de Fabrice Coffrini / POOL / AFP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 08:11

22.06.2026, 08:30

Accord définitif sous 60 jours

Téhéran et Washington se sont entendus «sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours, jetant ainsi les bases d'un démarrage immédiat de nouvelles discussions techniques», ont écrit les médiateurs pakistanais et qatari dans un communiqué conjoint.

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L'un des points clefs sera la question du nucléaire iranien. Dans le texte du protocole d'accord déjà signé, l'Iran promet qu'il «ne se procurera ni ne développera d'armes nucléaires». L'accord final sera entériné par une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU.

Sécuriser Ormuz

Les deux parties sont également convenues d'établir une «ligne de communication (...) avec l'objectif d'assurer un passage sûr pour les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz», voie maritime stratégique par laquelle passe habituellement 20% des hydrocarbures mondiaux. L'Iran avait annoncé sa refermeture après des attaques israéliennes au Liban contre le Hezbollah, son allié.

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Le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d'après le protocole d'accord.

Téhéran entend cependant imposer des «droits de redevance» pour les services fournis sur ce passage qui «ne reviendra pas à la situation d'avant-guerre», avait prévenu le négociateur iranien en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Conflit au Liban

«Les parties se sont accordées sur la création d'une cellule de gestion des conflits, rassemblant les parties et la République du Liban, et animée par les médiateurs, afin de garantir le respect de la cessation des opérations militaires au Liban», ont ajouté les médiateurs.

Téhéran exige que l'accord mettant fin aux hostilités s'applique également au Liban. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que l'armée ne se retirerait pas du sud du pays. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a néanmoins fait état de «progrès majeurs afin de mettre un terme à la guerre au Liban».

Avoirs et pétrole

Le ministre des Affaires étrangères iranien a aussi annoncé que «les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoir gelés sont débloqués, et un plan de reconstruction et de développement majeur de l'Iran a été lancé».

Ce plan doit être d'un montant d'«au moins 300 milliards de dollars», selon le protocole d'accord.

La Suisse salue des «avancées constructives»

  • La Suisse se félicite du lancement d'un comité de haut niveau pour la suite des négociations, «une étape positive», et reste prête «à soutenir ce processus».
  • «Notre objectif est que notre diplomatie reste utile à la désescalade, à la satabilité et à la paix», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau.
  • La Suisse salue également la feuille de route pour poursuivre pendant 60 jours les pourparlers, conformément au protocole d'accord signé mercredi dernier par les présidents américain Donald Trump et iranien Massoud Pezechkian. Celle-ci établit «les conditions pour l'ouverture immédiate de nouvelles discussions techniques», ajoute le porte-parole.
  • La Suisse a facilité les discussions menées par Washington et Téhéran et les deux médiateurs qatari et pakistanais. Jusqu'à 2000 militaires et la police ont sécurisé le site nidwaldien.
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