Que doivent finalement payer les consommateurs américains?

Aux Etats-Unis, les recettes douanières sont florissantes, mais la question est de savoir qui supporte ces coûts. En effet, les consommateurs doivent désormais payer plus pour divers produits - de l'alcool aux montres.

Bien que les droits de douane ne s’appliquent qu’aux produits expédiés après leur entrée en vigueur, les prix ont parfois déjà augmenté, sous l’effet d’une demande accrue et de l’anticipation de pénuries (photo prétexte). IMAGO/Russian Look

Alcool : le vin de l'UE ou le whisky écossais ne sont pas les seuls à voir leur prix augmenter, les producteurs locaux sont également pénalisés.

Voitures : General Motors et Ford s'attendent également à une baisse des recettes de plusieurs milliards de dollars en raison des droits de douane.

Secteur du bâtiment : Une maison coûtera en moyenne entre 10'9000 et 14'000 dollars de plus.

Articles ménagers et meubles : souffrent également des droits de douane élevés sur l'acier, l'aluminium et le cuivre ainsi que sur le bois.

Café, produits de soins, chocolat et montres : La Suisse est particulièrement touchée dans ce domaine. Montre plus

Le régime douanier de Donald Trump reste largement en vigueur. Les exceptions, rares, confirment la règle : les marchandises destinées à l’industrie aéronautique, certains produits chimiques et matières premières, ainsi que les équipements pour l’industrie des semi-conducteurs sont, par exemple, exemptés des droits de douane imposés par l’UE.

Bien que les droits de douane ne s’appliquent qu’aux produits expédiés après leur entrée en vigueur, les prix ont parfois déjà augmenté, sous l’effet d’une demande accrue et de l’anticipation de pénuries.

«Les consommateurs savent à qui ils doivent ces hausses», estime Alex Durante, de la Tax Foundation. «Je pense que le gouvernement aura beaucoup de mal à convaincre les Américains que certaines des augmentations de prix qu’ils constatent sont liées à d’autres facteurs sans rapport avec les droits de douane.»

How do tariffs work? Tariffs are like a sales tax applied at the border to an importer. They're an opportunity to raise public revenue and can theoretically incentivize domestic production and protect certain industries from being undercut by foreign competitors.



[image or embed] — The Washington Post (@washingtonpost.com) 7. August 2025 um 20:25

La Maison Blanche met certes en avant la hausse des recettes douanières, mais la véritable question reste: qui en paie le prix ? «Je ne pense tout simplement pas que la plupart des gens se laisseront berner», déclare Alex Durante à la chaîne canadienne CBC News. La baisse de confiance des consommateurs et les mauvais chiffres du marché du travail laissent transparaître un début d’inquiétude des Américains.

Alcool

Les Américaines et Américains qui aiment déguster du vin ou du cognac provenant de l'un des 27 pays de l'UE doivent mettre la main au porte-monnaie en raison du tarif douanier de 15 pour cent.

«Nous devons augmenter les prix», déclare Harry Root, un négociant de Charleston en Caroline du Sud, cité par «CBS News». «Car lorsque le conteneur arrive avec le vin commandé, je dois payer 100 pour cent des droits de douane pour ce vin». Comme certains clients se tournent alors vers des produits nationaux et augmentent la demande, le jus de raisin américain deviendrait lui aussi plus cher.

"Tariffs are simple. Tariffs are a tax. When you raise tax rates, you get more tax revenue... And so what's happening right now is we have just had the largest tax rise in history that has NOT been passed by Congress. "



[image or embed] — Justin Wolfers (@justinwolfers.bsky.social) 11. August 2025 um 15:20

«Le principe de base en économie, c’est que des coûts plus élevés sur les produits importés entraînent aussi une hausse des prix des produits locaux», explique Ben Aneff, de l’U.S. Wine Trade Alliance. «On peut donc s’attendre à une forte baisse de la demande, à des prix plus élevés et à un choix réduit pour les consommateurs. C’est problématique.»

Les consommateurs américains devront également payer plus cher pour les spiritueux. Les producteurs de whiskey irlandais comptent répercuter les 15% de droits de douane sur leurs clients — un tiers de leur production étant destiné au marché américain. Du côté britannique, les distilleries doivent composer avec des droits de douane de 10%. En 2024, quelque 132 millions de bouteilles de whiskey écossais ont été exportées vers les États-Unis.

"We need toasts, not tariffs." A coalition of U.S. alcohol industry groups has sent a letter to #Trump, warning that a 15% #tariff on EU wine and spirits could result in more than 25,000 American job losses and nearly 2 billion U.S. dollars in lost sales. pic.twitter.com/4YOk1c0DIv — China Xinhua News (@XHNews) August 9, 2025

L'«Independent» rapporte, en se référant aux associations professionnelles, que les droits de douane américains sur les boissons alcoolisées en provenance de l'UE menacent 25 000 emplois aux Etats-Unis si les prix augmentent, si la demande diminue et si les magasins doivent fermer à cause de cela.

Voitures

Afin de protéger l'industrie nationale, les importations de voitures aux Etats-Unis sont soumises à des droits de douane de 15 pour cent pour les produits de l'UE et du Japon et de 10 pour cent pour les véhicules britanniques. Mais les prix n'ont pas encore augmenté pour autant : Les constructeurs étrangers "assument une plus grande part du fardeau [des droits de douane] et ne répercutent pas les coûts supplémentaires sur les consommateurs", explique Erin Keating de Cox Automotive à la BBC.

BREAKING: Trump has just hiked tariffs on cars built outside the U.S. to 25%.

Experts warn this could raise the average price of a new car by $3,500 to $12,000.



So next time you complain about inflation, make sure you’re blaming the right guy. pic.twitter.com/3nDG8FwvfS — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 26, 2025

Mais les entreprises ne pourront pas absorber ces coûts indéfiniment. À terme, les voitures américaines devraient elles aussi devenir plus chères, car de nombreuses pièces, fabriquées au Canada et au Mexique, sont désormais soumises à des droits de douane de 35% et 25%.

En 2024, 41% de toutes les pièces automobiles importées proviennent du Mexique: Des biens d'une valeur totale de 81,1 milliards de dollars seraient ainsi entrés aux Etats-Unis. Le Canada est responsable de 10 pour cent des pièces : des marchandises d'une valeur de 19,4 milliards de dollars ont été importées l'année dernière. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Thaïlande, Taiwan, le Vietnam et l'Inde complètent le top 10.

Selon «Independent», les experts prévoient une hausse des prix des voitures comprise entre 4% et 8% d’ici la fin de l’année. Le groupe japonais Toyota anticipe une perte de bénéfices de 9,5 milliards de dollars pour 2025, tandis que les constructeurs américains General Motors et Ford s’attendent à une baisse de leurs profits respectifs de 4 et 2 milliards de dollars.

Secteur de la construction

Alors que la hausse des prix des voitures se fait encore attendre, le secteur de la construction doit déjà composer avec une hausse des coûts. Les matériaux comme l’acier, l’aluminium et le cuivre sont désormais soumis à des droits de douane de 50 %.

Le Canada couvre 18% des besoins américains en cuivre, ainsi que 25% en acier et en aluminium. En ce qui concerne le bois, il fournit 69% des besoins des États-Unis — un droit de douane de 35% s’applique donc aussi aux importations en provenance du pays voisin.

La National Association of Home Builders indique que 7 pour cent de tous les éléments utilisés dans la construction de nouveaux bâtiments proviennent de l'étranger. En 2024, ce sont 14 milliards de dollars de matériaux de construction qui ont été importés.

Thinking about building a new house in the next few years? You can tack on $14,000 to the price tag thanks to Trump’s tariffs on Canadian lumber and steel.



So much for lowering costs on Day 1. pic.twitter.com/VXoxPVRRUc — Martin Heinrich (@SenatorHeinrich) July 24, 2025

«Le coût des matériaux de construction a déjà augmenté de 34 % depuis décembre 2020, bien au-delà de l’inflation», rapporte l’association. Ce sont les consommateurs qui en font les frais : une étude révèle qu’une construction de maison coûte en moyenne 10 900 dollars de plus à cause des droits de douane, tandis que CNN évoque une hausse pouvant atteindre 14 000 dollars.

Articles ménagers et meubles

Ce qui vaut pour le secteur de la construction s'applique également aux biens qui, comme les appareils ménagers, contiennent de nombreux métaux. Le fabricant d'ustensiles de cuisine Heritage Steel est également touché, se plaint le CEO à «NBC News». Le bois étant lui aussi plus cher, il faut également s'attendre à une forte augmentation des prix des meubles.

Café

Les amateurs américains du breuvage noir doivent s'attendre à une nette augmentation du coût de leur café. D'une part, le droit de douane de 50 pour cent, avec lequel Trump a sanctionné le Brésil, a des répercussions. En 2024, le pays a expédié pour 1,94 milliard de dollars de café, de thé et d'épices vers les États-Unis : seules les exportations de quatre autres groupes de marchandises ont été plus précieuses.

Mais les droits de douane sur les produits suisses jouent également un rôle - à cause de Nestlé. Le groupe produit certes lui-même aux États-Unis 90 pour cent des produits destinés au marché américain. Mais pour un produit, la situation est différente.

«Dans le cas de Nestlé, Nespresso est fabriqué en Suisse et ensuite exporté dans le monde entier, il est donc probable que [Nespresso] soit touché dans une moindre mesure», explique James Edwardes Jones de RBC Capital Markets à la chaîne américaine CNBC. Et cela touche à son tour les clients.

Produits de soins

Jusqu'à présent, les produits pharmaceutiques ne sont pas concernés par le coup de marteau douanier de Trump. Les produits de soins peuvent parfois entrer dans cette catégorie. S'ils ne le sont pas, ils devraient être sensiblement plus chers pour les consommateurs américains, s'ils proviennent par exemple de Suisse.

Les entreprises concernées qui produisent ici sont par exemple La Prairie, qui propose des produits de soin de la peau à base de caviar, Valmont ou Mavala. Selon CNBC, Galderma de Lausanne produit dans l'UE, en Grande-Bretagne et au Canada : ici, les droits de douane sont de 15, 10 ou 35 pour cent.

Chocolat

Alors que les grands de la branche comme Lindt & Sprüngli ou Barry Callebaut ont des usines aux Etats-Unis, les petites entreprises comme Camille Bloch ou Läderach, qui produisent exclusivement dans notre pays, doivent faire face au coup de massue tarifaire de 39 pour cent de Trump. A cela s'ajoute le franc fort, explique Roger Wehrli de Chocosuisse à CNBC : la hausse effective des prix se situe donc plutôt autour de 55 pour cent.

After the release of its limited-edition handmade Lindt #DubaiChocolate Bar in December 2024, Lindt & Sprüngli USA announced the nationwide debut of its bar following strong consumer demand and pre-launch sale last month.



More: https://t.co/m6aE8EVqT4 pic.twitter.com/3u604oMJS2 — Candy Industry (@CandyIndustry) July 12, 2025

Mais même ceux qui produisent aux Etats-Unis pourraient avoir des problèmes : «Si l'on veut que son chocolat soit qualifié de suisse, il doit être fabriqué en Suisse», explique Wehrli. «C'est un critère de qualité sur le marché international, donc on perd plus ou moins ses clients s'il ne vient plus de Suisse».

Selon lui, c'est aussi la raison pour laquelle Toblerone n'est plus présenté comme «chocolat suisse». L'entreprise appartenant au groupe américain Mondelez International appelle donc désormais son produit, en partie fabriqué en Slovaquie, «Established in Switzerland».

Montres

16,8 % des exportations de montres suisses ont atterri aux États-Unis en 2024 : la valeur de ces marchandises s'élevait à 4,37 milliards de francs , selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse. «Les montres suisses sont depuis longtemps une pierre angulaire du marché américain, et un droit de douane de 39% serait un véritable choc», analyse Paul Altieri de Bob's Watches sur la chaîne américaine CNBC.

Des prix plus élevés «sur toute la ligne» et des délais de livraison allongés sont les conséquences directes des droits de douane. «Les marques et les détaillants doivent entièrement réorganiser leur logistique», explique Jean-Philippe Bertschy, de la banque Vontobel, qui qualifie cette situation de «dévastatrice» pour l’industrie horlogère locale.

«Ils ont déjà augmenté leurs prix de 5 à 10% en moyenne au printemps. Je pense qu’une nouvelle hausse sera difficile à supporter pour les consommateurs américains, surtout dans le segment moyen», ajoute Bertschy.

Filiale à New York, New York : les droits de douane élevés de Trump sur les montres suisses touchent moins les fabricants de montres de luxe que Swatch par exemple. KEYSTONE

Cela signifie que Swatch devrait être plus durement touchée que ses concurrents. «Pour les montres de luxe, comme celles de Rolex, Patek Philippe ou Audemars Piguet, les longues listes d’attente permettent plus facilement d’augmenter les prix», explique Bertschy. Ainsi, le prix d’une Rolex Submariner pourrait passer d’environ 10 000 à 14 000 dollars.

