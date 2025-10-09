Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord de cessez-le-feu à Gaza qui s'appuie sur un plan annoncé fin septembre par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien.

Voici ce que l'on sait de l'accord, formellement signé jeudi en Egypte à l'issue de plusieurs jours de pourparlers indirects, sous l'égide de ce pays, des Etats-Unis et du Qatar.

Donald Trump pourrait se rendre à Jérusalem dimanche, selon un communiqué de la présidence israélienne publié jeudi. IMAGO/ZUMA Press Wire

Barman Nicolas

Dernières infos... Donald Trump pourrait se rendre à Jérusalem dimanche, selon un communiqué de la présidence israélienne publié jeudi.

Plus de 150 camions ont traversé jeudi la frontière égyptienne en direction de Gaza, ont déclaré à l'AFP deux sources du Croissant-Rouge égyptien.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que Donald Trump méritait le prix Nobel de la paix, quelques heures après que le président américain a annoncé un accord de cessez-le-feu.

Une porte-parole du gouvernement israélien a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump avaient échangé jeudi au cours d'un appel téléphonique «chargé d'émotion». Montre plus

Cessez-le-feu

Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dans les 24 heures après une réunion jeudi du cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Otages contre prisonniers

La première phase du plan comprend un cessez-le-feu et un échange de prisonniers palestiniens contre les otages israéliens retenus par le mouvement islamiste, dont l'attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre.

Les 47 otages israéliens, dont 20 présumés vivants, seront libérés au plus tard 72 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, soit vers lundi, a indiqué une porte-parole du gouvernement israélien.

Ils seront échangés contre près de 2.000 prisonniers palestiniens: 250 purgeant des peines à perpétuité et 1.700 autres détenus par Israël depuis le début de la guerre, a indiqué un responsable du Hamas à l'AFP.

Le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich a indiqué son opposition à la libération des prisonniers palestiniens.

Listes de prisonniers

L'un des points compliqués des négociations concernait la liste des prisonniers palestiniens soumise par le Hamas, que le mouvement souhaite voir libérés pendant la première phase.

Selon un média égyptien proche de l'Etat, Marwan Barghouthi — figure emblématique du mouvement Fatah, rival du Hamas — fait partie de la liste soumise par le mouvement. Cité comme un possible successeur au président palestinien Mahmoud Abbas, M. Barghouthi est emprisonné par Israël depuis 2002 après avoir été condamné à la perpétuité pour son rôle dans des attentats anti-israéliens.

Jeudi, une porte-parole du gouvernement israélien a néanmoins indiqué que M. Barghouthi, qualifié de «Mandela de Palestine» par ses supporteurs, ne sera pas échangé contre des otages dans le cadre de l'accord.

Aide

Au moins 400 camions d'aide humanitaire entreront chaque jour dans la bande de Gaza pendant les cinq premiers jours du cessez-le-feu, et ce nombre augmentera les jours suivants, selon la source au Hamas.

Plus de 150 camions ont déjà traversé jeudi la frontière égyptienne en direction de Gaza, ont déclaré à l'AFP deux sources du Croissant-Rouge égyptien. Parmi eux, 80 camions sont affrétés par l'ONU, 17 par le Croissant-Rouge égyptien, 21 par le Qatar et 30 par l'Egypte.

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a déclaré avoir «de quoi nourrir l'ensemble de la population pendant les trois prochains mois».

Retraits programmés de l'armée israélienne

Selon Donald Trump, l'accord trouvé prévoit qu'Israël «retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue» au sein de l'enclave. Dans les 24 heures suivant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'armée israélienne devra se retirer de zones où elle est actuellement déployée pour contrôler 53% du territoire de la bande de Gaza, a également indiqué la porte-parole.

D'après le haut responsable du Hamas précédemment cité, l'accord prévoit «des retraits programmés» des troupes israéliennes.

Points en suspens

Le plan Trump prévoit la mise en place d'un «organe international de transition» baptisé «Comité de la paix» présidé par le président américain lui-même, ainsi que le désarmement du Hamas.

La Turquie, dont le chef des services de renseignement a assisté aux pourparlers cette semaine en Egypte, veut participer à un groupe de travail chargé de veiller à la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, a déclaré jeudi son président, Recep Tayyip Erdogan.

Le Hamas n'a pas mentionné son propre désarmement, ni le devenir de ses combattants, points clés de la proposition.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a réitéré jeudi qu'il espérait que l'accord puisse ouvrir la voie à la création d'un Etat palestinien, un objectif que le plan américain prévoit à terme. Cependant, M. Netanyahu et plusieurs membres de son gouvernement se sont opposés à une telle éventualité.

Prochaines étapes

Un responsable du Hamas a déclaré que les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu commenceraient «immédiatement» après la signature de la première phase de l'accord. Israël ne s'est pas exprimé à ce sujet jeudi en fin de journée.

M. Netanyahu a déclaré jeudi que Donald Trump méritait le prix Nobel de la paix pour avoir pesé sur cet accord de cessez-le-feu. Le président américain ne cache pas son ambition de remporter ce prestigieux prix dont le prochain lauréat sera annoncé vendredi.

M. Trump est enfin attendu dimanche en Israël, a indiqué la présidence israélienne.