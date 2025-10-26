Ce que l'on sait du missile nucléaire à longue portée "Burewestnik"

14'000 kilomètres en 15 heures : La Russie annonce avoir testé avec succès un missile de croisière à propulsion nucléaire. Voici ce que l'on sait d'elle.

Le président Vladimir Poutine qualifie le projet de preuve de la supériorité russe. Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Samuel Walder

Le président Vladimir Poutine qualifie ce projet de preuve de la supériorité russe.

La propulsion nucléaire doit permettre au missile d'avoir une portée presque illimitée et d'effectuer des manœuvres d'évitement contre les systèmes de défense antimissile.

Les experts militaires mettent en garde contre les risques élevés de radiation et d'escalade, car un crash ou une défaillance technique pourrait entraîner une contamination radioactive massive. Montre plus

Un test qui suscite l'inquiétude dans le monde entier : selon ses propres déclarations, la Russie a testé avec succès son missile de croisière Burewestnik à propulsion nucléaire et à capacité nucléaire. C'est ce qu'a annoncé dimanche le chef d'état-major général Valeri Gerassimov au président Vladimir Poutine, comme le rapporte l'agence de presse étatique Interfax.

Le test avait déjà eu lieu le 21 octobre. Lors de son vol inaugural, la fusée aurait parcouru une distance impressionnante de 14'000 kilomètres et serait restée en l'air pendant environ 15 heures. "Et ce n'est pas la limite", a déclaré Gerassimov. Le Burewestnik aurait effectué des manœuvres verticales et horizontales complexes pendant le vol, démontrant ainsi sa capacité à déjouer les systèmes de défense antimissile adverses.

Le projet de prestige de Poutine avec l'énergie nucléaire

Le Burewestnik - en français "oiseau-tempête" - n'est pas un missile de croisière ordinaire. Contrairement aux missiles traditionnels, qui dépendent d'un carburant limité, il est alimenté par une propulsion nucléaire. Ainsi, selon la présentation russe, il serait théoriquement capable de voler sans interruption et avec une portée presque illimitée.

Poutine avait présenté l'arme pour la première fois en mars 2018 avec des mots percutants, en soulignant qu'elle pouvait échapper à toute défense antimissile américaine. Depuis, les mythes et les spéculations vont bon train autour de ce projet high-tech secret.

Les experts mettent en garde contre un danger irradiant

Alors que Moscou célèbre le système comme un jalon technologique, les experts militaires occidentaux tirent la sonnette d'alarme. La combinaison d'une arme et d'une propulsion nucléaires ne recèle pas seulement un potentiel d'escalade stratégique, mais aussi des risques écologiques. Si le missile s'écrase ou développe des problèmes techniques en vol, il pourrait libérer des radiations radioactives - avec des conséquences imprévisibles.

En effet, des rapports ont déjà fait état par le passé d'échecs de tests et d'incidents sur des projets similaires. Maintenant que la Russie peut apparemment annoncer un test réussi, la course aux armements nucléaires devrait entrer dans une nouvelle phase.

Cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA.