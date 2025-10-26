Ce que l'on sait du missile nucléaire à longue portée "Burewestnik"

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'oiseau tempête de Poutine vole Ce que l'on sait du missile nucléaire à longue portée "Burewestnik"

Samuel Walder

26.10.2025

14'000 kilomètres en 15 heures : La Russie annonce avoir testé avec succès un missile de croisière à propulsion nucléaire. Voici ce que l'on sait d'elle.

Le président Vladimir Poutine qualifie le projet de preuve de la supériorité russe.
Le président Vladimir Poutine qualifie le projet de preuve de la supériorité russe.
Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

26.10.2025, 17:07

26.10.2025, 17:26

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Selon ses propres informations, la Russie a testé pour la première fois avec succès le missile de croisière Burewestnik à propulsion nucléaire et à capacité nucléaire - le missile a parcouru environ 14'000 kilomètres en 15 heures.
  • Le président Vladimir Poutine qualifie ce projet de preuve de la supériorité russe.
  • La propulsion nucléaire doit permettre au missile d'avoir une portée presque illimitée et d'effectuer des manœuvres d'évitement contre les systèmes de défense antimissile.
  • Les experts militaires mettent en garde contre les risques élevés de radiation et d'escalade, car un crash ou une défaillance technique pourrait entraîner une contamination radioactive massive.
Montre plus

Un test qui suscite l'inquiétude dans le monde entier : selon ses propres déclarations, la Russie a testé avec succès son missile de croisière Burewestnik à propulsion nucléaire et à capacité nucléaire. C'est ce qu'a annoncé dimanche le chef d'état-major général Valeri Gerassimov au président Vladimir Poutine, comme le rapporte l'agence de presse étatique Interfax.

Le test avait déjà eu lieu le 21 octobre. Lors de son vol inaugural, la fusée aurait parcouru une distance impressionnante de 14'000 kilomètres et serait restée en l'air pendant environ 15 heures. "Et ce n'est pas la limite", a déclaré Gerassimov. Le Burewestnik aurait effectué des manœuvres verticales et horizontales complexes pendant le vol, démontrant ainsi sa capacité à déjouer les systèmes de défense antimissile adverses.

Le projet de prestige de Poutine avec l'énergie nucléaire

Le Burewestnik - en français "oiseau-tempête" - n'est pas un missile de croisière ordinaire. Contrairement aux missiles traditionnels, qui dépendent d'un carburant limité, il est alimenté par une propulsion nucléaire. Ainsi, selon la présentation russe, il serait théoriquement capable de voler sans interruption et avec une portée presque illimitée.

Poutine avait présenté l'arme pour la première fois en mars 2018 avec des mots percutants, en soulignant qu'elle pouvait échapper à toute défense antimissile américaine. Depuis, les mythes et les spéculations vont bon train autour de ce projet high-tech secret.

Les experts mettent en garde contre un danger irradiant

Alors que Moscou célèbre le système comme un jalon technologique, les experts militaires occidentaux tirent la sonnette d'alarme. La combinaison d'une arme et d'une propulsion nucléaires ne recèle pas seulement un potentiel d'escalade stratégique, mais aussi des risques écologiques. Si le missile s'écrase ou développe des problèmes techniques en vol, il pourrait libérer des radiations radioactives - avec des conséquences imprévisibles.

En effet, des rapports ont déjà fait état par le passé d'échecs de tests et d'incidents sur des projets similaires. Maintenant que la Russie peut apparemment annoncer un test réussi, la course aux armements nucléaires devrait entrer dans une nouvelle phase.

Cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA.

Les plus lus

Ce que l'on sait du missile nucléaire à longue portée "Burewestnik"
Magnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano
Souverain, le Real Madrid met la main sur un Clasico chaotique
Un couple tente de tromper la police après une sortie de route
«Les gens criaient, c’était horrible» - Un rallye automobile vire au drame !