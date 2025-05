Israël a annoncé l'entrée mercredi à Gaza de 100 camions d'aide humanitaire de l'ONU. Elle en avait laissé passer 93 la veille et une dizaine lundi après plus de deux mois et demi de blocus total du territoire palestinien dévasté par la guerre.

Des camions d'aide humanitaire transportant des denrées alimentaires arrivent à un entrepôt du Programme alimentaire mondial à Zawaida, dans le centre de la bande de Gaza, le mercredi 21 mai 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Cent camions appartenant à l'ONU et à la communauté internationale, transportant de l'aide humanitaire – notamment de la farine, de la nourriture pour bébés et du matériel médical – ont été transférés aujourd'hui (mercredi) vers la bande de Gaza par le point de passage de Kerem Shalom», affirme dans un communiqué le Cogat, un organisme du ministère de la Défense israélien.

Mais malgré l'entrée de ces camions, rien n'a encore pu être distribué aux habitants de Gaza, selon les dernières informations de l'ONU disponibles.

Vers 18H00 (heure suisse), «aucune des provisions» n'avait pu «quitter la zone de chargement de Kerem Shalom», a ainsi indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Dès qu'ils traversent le point de passage de Kerem Shalom, les camions doivent être déchargés puis l'aide rechargée dans d'autres camions déjà présents dans la bande de Gaza.

L'ONU a pu envoyer camions et personnel pour ces chargements, mais «hier soir (mardi soir, ndlr), les autorités israéliennes n'ont autorisé nos équipes qu'à passer par une zone très encombrée, que nous ne jugeons pas sûre et où des pillages étaient très susceptibles de se produire étant donné les privations prolongées» depuis plus de deux mois, a-t-il expliqué.

Il espérait que la situation pourrait se débloquer rapidement pour que les camions puissent se rendre dans les entrepôts de l'ONU.

Le porte-parole a d'autre part indiqué que les autorités israéliennes n'avaient toujours pas autorisé l'entrée dans Gaza d'"autres biens critiques comme des produits d'hygiène et du carburant».