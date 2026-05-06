Trois scènes qui montrent que la démocratie américaine se meurt

Donald Trump fait le monde comme il l'entend: il nomme un juge qui n'exclut pas qu'un président puisse se présenter une troisième fois. Il contourne le Congrès dans la guerre contre l'Iran. Et il ne faut plus compter sur les médias non plus.

Le pays se transforme : Donald Trump le 4 mai à la Maison Blanche. Image : Keystone

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pouvoir judiciaire: le troisième mandat

Le Senate Committee on the Judiciary est un comité permanent du Sénat chargé de contrôler, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, le ministère de la Justice, y compris le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure. Le comité doit en outre confirmer les juges que le gouvernement nomme.

Cette dernière tâche est également à l'origine de la dernière réunion qui a eu lieu le 29 avril à Washington: quatre juges devaient être nouvellement nommés. Parmi eux se trouvait un certain John Goerge Edward Marck, qui devra à l'avenir rendre la justice dans le district sud du Texas. Son audition fait désormais des vagues, et il y est aussi question de Donald Trump.

John Marck lors de son audition par la commission sénatoriale le 30 avril à Washington. Screenshot: X

Marck est interrogé par le démocrate Chris Coons sur le 22e amendement de la Constitution. Le juge en herbe hausse les épaules: «J'ai surtout fait carrière dans l'application de la loi: je n'ai pas eu l'occasion d'appliquer cet amendement», répond le juriste. Coons clarifie: «Aucune personne ne doit être élue plus de deux fois à la présidence».

Puis Coons demande: «M. Marck, le président Trump est-il autorisé à se présenter à nouveau à la présidence en 2028 ?» Marck répond: «Sénateur, cela me semble hypothétique si l'on ne prend pas en compte tous les faits et si l'on regarde tout en fonction de la situation». Ce n'est pas hypothétique, rétorque Coons, qui demande: «Le président Trump a-t-il été élu deux fois ?»

«Le président Trump a été confirmé deux fois comme président», répond Marck. Son choix de mots laisse le champ libre à ceux qui pensent que l'élection de Joe Biden en 2020 était illégitime. Coons reste toutefois sur sa faim: «La Constitution autorise-t-elle [Trump] à briguer un troisième mandat ?»

«Il faudrait que je vérifie... », balbutie Marck.

«Je dois vous le dire», interrompt Coons: «Le langage utilisé dans l'amendement à la Constitution indique clairement qu'il n'est pas autorisé à se présenter pour un troisième mandat».

Trump a nommé John Marck au poste de juge au Texas le 2 avril. Voici le post qui l'accompagne. TruthSocial/@RealDonaldTrump

Le sénateur démocrate s'adresse aux trois autres juges candidats : «Quelqu'un d'autre a-t-il assez de courage pour dire que la Constitution des États-Unis empêche le président Trump de briguer un troisième mandat ?»

Silence.

«Quelqu'un a-t-il la volonté d'appliquer la Constitution avec le 22e amendement en parlant clairement ?»

Silence.

«Personne ?», demande Coons en poussant un profond soupir. «Bon, continuons».

JUST IN: A Trump judicial nominee was asked point blank: is Trump eligible to run for a third term?



Their answer: “I would have to review the actual wording…”



Sen. Chris Coons then asked every nominee in the room to confirm the Constitution bars a third term.



Silence.



Every… pic.twitter.com/LzUZxFzaOL — Brian Allen (@allenanalysis) May 4, 2026

«Irréel», commente l'ancien député républicain Adam Kinzinger sur X à propos de la scène. «Clairement disqualifiant», abonde Tara Setmayer, qui a autrefois travaillé pour les républicains.

Le grand tollé n'a toutefois pas encore eu lieu; au lieu de cela, Trump a «plaisanté» le 4 mai en disant qu'il resterait encore «huit à neuf ans» au pouvoir.

Guests at the White House burst into laughter after President Trump joked that he would use his own tax deductions once he leaves office in “8 or 9 years.” pic.twitter.com/GvwWdFkIXp — Breaking911 (@Breaking911) May 4, 2026

Pourtant, la question de savoir si la Constitution s'applique également au président ne devrait pas en être une. Mais la Maison Blanche étend le droit, comme le montrent les dizaines de cas dans lesquels le gouvernement ignore des ordonnances judiciaires.

Parallèlement, Trump veut nommer d'ici l'automne le plus grand nombre possible de juges qui soient dans la ligne: comme il doit s'attendre à perdre la majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat, les démocrates peuvent par la suite bloquer ses candidats.

Pouvoir législatif: la règle des 60 jours

Le War Power Act de 1973 est une leçon tirée des guerres en Corée et au Vietnam: le président ne doit en principe pas pouvoir faire la guerre sans l'aval du Congrès. La Maison Blanche ne peut agir que pendant 60 jours sans l'aide de ses représentants en cas de «menace imminente». Tout au plus, 30 jours supplémentaires sont autorisés pour un retrait.

Par conséquent, la guerre contre l'Iran, qui a commencé le 28 février, devrait être désormais terminée ou approuvée. Mais là encore, Trump réinterprète les règles: le 1er mai, l'homme de 79 ans déclare sans hésiter par écrit au Congrès que les hostilités avec l'Iran sont «terminées», de sorte qu'une approbation n'est plus nécessaire.

Pourtant, le 4 mai, Trump déclare: «Nous sommes actuellement en guerre».

Trump: "We have a war right now and we're to what, six weeks? They said, 'What's taking so long!' We were in Vietnam 19 years." pic.twitter.com/9wL6nenDTg — Aaron Rupar (@atrupar) May 4, 2026

Un jour avant, le 3 mai, il indique clairement qu'il n'est pas intéressé par la séparation des pouvoirs: «De nombreux présidents ont été impliqués dans des choses qui sont très grandes. Ils n'ont jamais eu à faire quoi que ce soit en accord avec le Congrès. Ils ont considéré que c'était totalement anticonstitutionnel», déclare-t-il aux journalistes à l'aéroport de Palm Beach, en Floride. «Cela n'est jamais arrivé. Aucun autre président n'a fait cela. Et je ne serai pas le premier».

En fait, d'autres présidents ont également émis des réserves sur le War Powers Act. Ce qui est faux, c'est l'impression que la loi n'a jamais été respectée. C'est ce que montrent les discussions lors des faits d'armes au Liban (1982), à la Grenade (1983), en Libye (1986), au Panama (1989), lors de la deuxième guerre du Golfe (1990), en Somalie (1992), en Bosnie (1993), au Kosovo (1999) et en Irak (2003).

Mais en même temps, la loi n'a jamais arrêté une guerre: le Congrès n'a jamais rappelé le président à l'ordre.

Trump s'est également exprimé sur une autre contradiction en Floride: le droit international décrit un blocus maritime comme un acte de guerre. Comment cela s'accorde-t-il avec la déclaration selon laquelle le conflit militaire avec Téhéran est «terminé» ?

Q: If hostilities with Iran are over, why is there still a naval blockade?



Trump: “Well, it’s a very friendly blockade.”



Only Trump could describe an act of war like a hotel welcome package.



The blockade stays.

The legal fiction collapses.

The embarrassment is international. pic.twitter.com/LgIKOEyzuG — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) May 3, 2026

«Eh bien, c'est un blocus très amical. Personne ne le défie même», a déclaré Trump en réinterprétant le fait que la marine américaine contrôle la sortie du Golfe persique. Le fait qu'il y ait eu récemment de nouvelles attaques de missiles et des échanges de tirs dans le détroit d'Ormuz ne devrait pas non plus affecter sa définition de la guerre et de la paix.

Le 4e pouvoir: en perte de vitesse

Donald Trump influence de différentes manières la presse qui, en tant que 4e pouvoir de l'Etat, est censée surveiller les puissants: les médias de droite sont privilégiés, des milliardaires amis achètent les sociétés mères des chaînes critiques et l'autorité de surveillance des médias FCC est transformée en fer de lance contre les têtes gênantes comme l'animateur de Late Night Jimmy Kimmel.

Le Daily Show montre comment cela se traduit dans la pratique. Il s'agit des munitions que la guerre en Iran engloutit: le présentateur Jon Stewart fait d'abord référence à un rapport du «New York Times» selon lequel les forces armées auraient consommé la moitié de leur arsenal à longue portée.

Puis cette déclaration du président devant la Maison Blanche le 1er mai: «En fait, nous avons plus de munitions que nous n'en avons jamais eu. Parce que nous avons des stocks partout dans le monde, et nous pouvons les prendre quand nous en avons besoin. [...] En ce moment, nous en avons deux fois plus qu'au début».

NOW - Trump not worried about U.S. inventory of bombs and missiles: "we have more than we've ever had actually... we have more than double what we had when this [Iran] started." pic.twitter.com/HEkpqINy2k — Disclose.tv (@disclosetv) May 1, 2026

Deux fois plus de munitions qu'au 28 février ? Le visage de Stewart en dit long :

YouTube/The Daily Show

S'ensuit un sec «ça ressemble à des foutaises». Ce n'est pas possible, pense Stewart: «Les demandes seront brutales», dit l'homme de 63 ans en regardant la presse. Mais le journaliste suivant change de sujet: Trump se rendra-t-il au sommet du G7 en France ? «Probablement», répond Trump.

«Non», crie Stewart: «La question aurait dû être: 'Qu'est-ce que vous venez de dire, bon sang ?' Le sommet du G7 n'est que dans un mois !»

La question qui vient ensuite porte sur la grâce accordée au joueur de baseball décédé Pete Rose. Et puis c'est: «Vous allez organiser un [combat de full-contact] à la Maison Blanche pour la toute première fois dans 45 jours, monsieur: pouvez-vous donner un aperçu de l'événement ?»

«Nous sommes tellement en manque», Stewart se frappe les mains sur la tête et lance à la presse: «A quoi bon hurler vos questions si vous n'écoutez pas les réponses? Nous avons besoin de vous pour négocier les limites de notre réalité - et non pour simplement passer à Pete f****** Rose».

«Peut-être quelqu'un de la presse étrangère peut vous aider ?», se demande Stewart.

«Je vous aime, Monsieur le Président, merci ! Merci à vous, Monsieur le Président», lance un journaliste à Trump avec un accent bien marqué.

Stewart continue de souffrir :

YouTube/The Daily Show

Et termine par: «Je ne comprends vraiment pas ce qu'il advient de ce pays. Y a-t-il encore un quelconque espoir pour la démocratie libérale qui a inspiré le monde au cours des 250 dernières années si toutes les institutions échouent ?»