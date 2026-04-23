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Guerre au Proche-Orient Cessez-le-feu prolongé de trois semaines au Liban

ATS

23.4.2026 - 23:40

Donald Trump a annoncé jeudi une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban de «trois semaines» à l'issue d'une nouvelle session de pourparlers à la Maison Blanche entre représentants des deux pays.

Keystone-SDA

23.04.2026, 23:40

24.04.2026, 07:25

Le président américain a exprimé l'espoir qu'un accord de paix pourra être trouvé cette année. «Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de TROIS SEMAINES», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social en rendant compte d'une réunion qui «s'est très bien déroulée».

Il a aussi indiqué que les Etats-Unis «vont collaborer avec le Liban afin de l'aider à se protéger contre le Hezbollah» pro-iranien.

Avant les pourparlers, le Liban avait indiqué vouloir y réclamer une prolongation d'un mois de la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

S'exprimant ensuite devant les journalistes, Donald Trump a affirmé qu'il y avait une «très bonne chance» de parvenir à un accord de paix entre Israël et le Liban dès cette année et dit s'attendre à ce que les dirigeants israélien Benjamin Netanyahu et libanais Joseph Aoun se rencontrent «dans les semaines à venir».

Le président libanais a indiqué plus tôt qu'il «espérait pouvoir se rendre à Washington pour rencontrer le président Trump et le mettre au courant de la vérité sur ce qui se passe au Liban», affirmant qu'il n'avait jamais envisagé un contact avec le Premier ministre israélien.

Les deux pays, toujours en état de guerre, avaient tenu une réunion le 14 avril, déjà à Washington, la première du genre depuis 1993, pour tenter de mettre fin à la guerre dans laquelle le Liban a été entraîné le 2 mars par des tirs du Hezbollah contre Israël.

Les Etats-Unis avaient ensuite imposé une trêve de dix jours dans ce conflit, qui venait à expiration dimanche soir. Le conflit a déjà fait plus de 2400 morts et un million de déplacés côté libanais.

Outre le président américain, le vice-président JD Vance, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, les ambassadeurs aux Etats-Unis d'Israël, Yechiel Leiter, et du Liban, Nada Hamadeh Moawad, ont participé à cette réunion en présence aussi de l'ambassadeur américain au Liban, Michel Issa.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, y a également participé. La rencontre s'est tenue alors qu'Israël poursuit ses bombardements, qui ont tué mercredi deux journalistes libanaises dans le sud du Liban.

Les dirigeants libanais ont accusé jeudi Israël d'avoir perpétré un «crime de guerre» en frappant la maison où s'étaient réfugiées les journalistes et en entravant l'arrivée des secours. L'armée israélienne a dit examiner les faits.

Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait trois morts jeudi, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

Le Hezbollah a pour sa part annoncé avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël en réponse aux «violations» du cessez-le-feu par l'armée israélienne.

Guerre au Moyen-Orient. Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre

Guerre au Moyen-OrientTrump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre

«Un seul obstacle»

Les deux pays ont accepté, à l'issue de la première session de pourparlers, d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable, à une date et un lieu qui doivent être fixés ultérieurement. Le Liban a chargé Simon Karam, un diplomate chevronné, de présider la délégation de son pays pour ces tractations.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a affirmé de son côté mercredi qu'Israël n'avait «pas de désaccords sérieux» avec le Liban. «Il y a un seul obstacle à la paix et à la normalisation entre les deux pays, c'est le Hezbollah», a-t-il expliqué, lançant un appel au gouvernement libanais à travailler «ensemble contre l'Etat terroriste que le Hezbollah a construit sur votre territoire».

L'armée israélienne, qui est entrée en territoire libanais, a établi une «ligne jaune» de séparation dans le sud, comme dans la bande de Gaza, disant vouloir protéger la population du nord d'Israël.

Selon les termes de la trêve, Israël affirme se réserver le droit d'agir contre des «attaques planifiées, imminentes ou en cours» au Liban.

Le cessez-le-feu au Liban avait été réclamé par Téhéran comme l'une des conditions à la reprise de pourparlers avec Washington, en vue d'aboutir à une paix durable entre l'Iran et les Etats-Unis.

Donald Trump a annoncé mardi une prolongation de la trêve entre son pays et l'Iran, en vigueur depuis le 8 avril, émaillée de tensions dans le détroit d'Ormuz.

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