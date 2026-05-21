  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accusations de viols «C'est à lui de décider» : la ministre de l’égalité se défile sur les concerts de Patrick Bruel

Basile Mermoud

21.5.2026

La ministre déléguée chargée de l’Égalité femmes/hommes Aurore Bergé estime que c'est à Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles, de «décider s'il souhaite être sur scène» alors que les appels à l'annulation de ses concerts se multiplient.

La tournée de Patrick Bruel doit démarrer le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique (archives).
La tournée de Patrick Bruel doit démarrer le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique (archives).
AFP

Agence France-Presse

21.05.2026, 08:46

«C'est une décision qui lui appartient, à lui, et qui ne m'appartient pas, à moi, ni à vous. C'est lui qui doit décider s'il souhaite continuer à être sur scène», a déclaré la ministre sur RTL jeudi.

Mercredi, plusieurs maires ont invité le chanteur, visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle, à renoncer à se produire dans leurs villes.

Emmanuelle Grégoire, le maire de Paris, a ainsi invité le chanteur à «mettre entre parenthèses sa carrière», «y compris pour la sérénité de sa défense».

Aurore Bergé a déclaré «comprendre l'émoi de celles et ceux qui considèrent que ce serait inapproprié, qui n'ont pas envie de s'y rendre. Mais ça c'est une liberté individuelle d'y aller ou pas», a-t-elle insisté.

Accusé de violences sexuelles. Des concerts de Patrick Bruel prévus en décembre annulés au Québec

Accusé de violences sexuellesDes concerts de Patrick Bruel prévus en décembre annulés au Québec

Pour la ministre, «il y a des accusations qui sont portées contre lui, il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a une information judiciaire qui est ouverte, mais il n'y a pas de condamnation».

«Si j'appelle solennellement Patrick Bruel à annuler ces concerts, vous imaginez bien l'interprétation immédiate qui en sera faite: il n'y a plus de présomption d'innocence», a expliqué Aurore Bergé.

La tournée de Patrick Bruel doit démarrer le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique. Mais plus au Canada, où trois dates de concerts prévues en décembre ont été annulées mardi par l'agence d'événementiel Gestev, en raison «du contexte actuel et de l'impossibilité d'assurer la promotion».

En Belgique, où il doit se produire le 6 octobre, le bourgmestre de Forest Charles Spapens (PS) a également appelé à l'annulation du concert.

Les plus lus

Des boutiques cambriolées chaque jeudi : une série de vols secoue Genève
Un buffle «sosie» de Donald Trump devient une star nationale
Un avocat réclame 8,2 millions d'euros pour une victime française
Un ex-espion cubain raconte l'attaque qui a valu son inculpation à Raul Castro
«C'est incroyable» - Une première pour Théo, le record pour Leo
Johan Manzambi et Freiburg foudroyés par la magie d’Unai Emery !