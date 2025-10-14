«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !

Dans un entretien avec le podcasteur Marc Maron, Barack Obama a critiqué lundi le gouvernement de Donald Trump. Le natif de Chicago a fustigé la volonté du milliardaire de vouloir déployer la garde nationale dans les villes tenues par des démocrates.

Obama: "When you see an administration suggest that ordinary street crime is an insurrection or a terrorist act, that is a genuine effort to weaken how we have understood democracy."



Rédaction blue News, Keystone-ATS Gregoire Galley

«Il n'est pas tolérable pour moi d'aller dans d'autres pays et de dire : ‹Vous savez quoi ? C'est une bonne idée si l'armée contrôle les civils›. Cela signifie que si l'armée peut exercer la violence contre son propre peuple, c'est intrinsèquement corrupteur».

En ce qui concerne le déploiement de la garde nationale américaine dans des villes comme Los Angeles, Barack Obama a ajouté : «C'est une véritable tentative d'affaiblir notre compréhension de la démocratie».

«Nous ne voulons pas de gens masqués avec des fusils et des mitraillettes qui patrouillent dans nos rues. Nous voulons simplement des policiers qui connaissent le voisinage et les enfants du quartier, et c'est ainsi que nous pourrons préserver la paix», a conclu celui qui a occupé la Maison Blanche durant deux mandats, de 2009 à 2017.

Pour mémoire, Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés. Les gardes nationaux, réservistes de l'armée, sont formés pour intervenir dans des situations de catastrophes naturelles, mais ils peuvent également combattre à l'étranger.