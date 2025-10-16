Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Pendant des années, Marjorie Taylor Greene a été pour beaucoup à gauche la parfaite adversaire. Aujourd'hui, cette alliée de Trump est justement applaudie par les démocrates, parce qu'elle snobe son propre parti sur des sujets délicats. Derrière cela, il y a plus qu'un changement d'humeur spontané.

Plus si meilleures amies que ça : Marjorie Taylor Greene et Donald Trump. KEYSTONE

Sven Ziegler Sven Ziegler

Lorsqu'on a demandé à Hakeem Jeffries devant les caméras comment il évaluait les récentes apparitions de Marjorie Taylor Greene, le chef de groupe démocrate à la Chambre des représentants a choisi des mots singulièrement mesurés. Greene a connu «quelques semaines étonnamment lumineuses», a déclaré Jeffries sur MSNBC.

Il s'agissait de deux domaines dans lesquels la républicaine de Géorgie irrite son parti et fournit des munitions aux démocrates: l'extension des crédits d'impôt de l'assurance maladie Obamacare et la publication du dossier Epstein.

Greene, habituellement en phase avec Donald Trump, est récemment sortie à plusieurs reprises de son ombre. Elle a soutenu une initiative interpartis visant à forcer la divulgation complète des dossiers d'enquête dans l'affaire Jeffrey Epstein.

Marjorie Taylor Greene touche une corde sensible

Elle s'est parallèlement prononcée en faveur de la prolongation des subventions de primes de l'Affordable Care Act, qui ont été étendues pendant la pandémie, car sinon les cotisations pourraient «doubler».

«Je ne suis pas une amie de l'Obamacare», a-t-elle écrit sur X. «Mais je vais ici contre tout le monde, parce que sinon les primes de mes enfants adultes seront deux fois plus élevées en 2026», comme le documente «The Independent».

I was not in Congress when all this Obamacare, “Affordable Care Act” bullshit started. I got here in 2021. As a matter of fact, the ACA made health insurance UNAFFORDABLE for my family after it was passed, with skyrocketing premiums higher than our house payment.



Let’s just say… pic.twitter.com/hKH7pPh6CG — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) October 6, 2025

Greene touche ainsi une corde sensible. La sénatrice Jeanne Shaheen a immédiatement signalé son accord et a demandé que les subventions soient prolongées afin d'éviter «l'explosion des coûts».

Le sénateur de l'Arizona Ruben Gallego a également salué la force de son message. «Elle le fait mieux que beaucoup de démocrates», a-t-il déclaré. Jeffries, quant à lui, a souligné lors d'un entretien avec MSNBC que Greene reconnaissait qu'il s'agissait du coût de la santé pour les gens. Selon lui, la direction des républicains «a plongé».

Les applaudissements de la gauche n'irritent pas seulement les observateurs, ils déclenchent une colère ouverte dans le camp de Greene. L'activiste Laura Loomer a insinué qu'elle préparait une candidature «en tant que démocrate». Greene rejette cette idée et renvoie à la ligne qu'elle a suivie jusqu'à présent. «Je veux que les républicains gouvernent comme ils parlent en campagne», a-t-elle écrit.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré sur Fox News qu'il avait discuté «en profondeur» avec Greene au sujet des subventions et lui avait proposé de s'impliquer dans le travail détaillé des commissions compétentes, comme le rapporte Newsweek.

Les politologues classent sobrement ce report. Grant Davis Reeher de l'université de Syracuse parle pour «Newsweek» de «logique opportuniste: 'l'ennemi de mon ennemi est mon ami'». Les démocrates prendraient n'importe quel allié qui affaiblit Trump, même s'ils rejettent Greene par ailleurs.

«En marge du parti»

Stephen Farnsworth de l'University of Mary Washington estime toutefois pour le portail que Greene a reconnu que l'affaire Epstein «ne disparaît pas». L'appel à la transparence pourrait l'aider à se forger un profil plus autonome, même si cela pourrait lui porter préjudice dans une primaire républicaine.

Joshua Kennedy, de la Georgia Southern University, évoque le fond populiste commun aux deux camps: la méfiance envers les élites et le soupçon que le système est «manipulé».

I talked about this in more detail on MSNBC.



Majorie Taylor Greene’s pivot isn’t a moral awakening. It’s a political calculation that recognizes Trump’s political weakness. https://t.co/lZgxPYMPRu pic.twitter.com/M0sZDfr7Mb — Ahmed Baba (@AhmedBaba_) October 13, 2025

Greene elle-même jette de l'huile sur le feu. Dans une interview avec le «Washington Post», elle a qualifié les figures de proue de son parti de «faibles» et a déclaré que de nombreux hommes républicains avaient peur des «femmes républicaines fortes».

Des femmes comme Elise Stefanik seraient désavantagées au sein du parti, alors que les hommes seraient récompensés par leur loyauté. Parallèlement, elle a publiquement pressé le Sénat de renverser le quorum du filibuster afin de mettre fin au «shutdown».

A Washington, ce cours est lu comme étant plus qu'un simple instantané. Le portail de médias américain Puck analyse que Greene se place visiblement «à côté du parti» et cherche une scène au-delà de l'orthodoxie de Trump.

ARCHIVES - La représentante Marjorie Taylor Greene lors d'un meeting de campagne à Waco, Texas. Photo : Nathan Howard/FR171771 AP/dpa sda

Cela correspond au modèle de ces derniers mois: elle a soutenu une intervention bipartisane de Thomas Massie et Ro Khanna pour la déclassification des dossiers Epstein, elle a attaqué les frappes aériennes contre les installations nucléaires iraniennes, elle s'est opposée par moments à des positions fermes sur Israël et Gaza et a en outre critiqué une clause qui devait suspendre les règles fédérales en matière d'intelligence artificielle.

Reste à savoir si le calcul sera payant. Son influence au Capitole est plus faible que ne le laisse supposer sa portée sur les réseaux, affirment en privé des collaborateurs républicains, comme l'écrit encore Puck. Dans le même temps, le professeur Reeher doute dans son analyse de «Newsweek» qu'elle soit sérieusement menacée à court terme. «Il faudrait qu'elle soit contestée par la droite, par le noyau dur de Trump», explique-t-il. «Trump prendrait-il ce risque ?»

Un nouveau rôle se dessine-t-il pour Taylor Greene ?

En attendant, pour les démocrates, Greene est une alliée paradoxale. Tant que la crise budgétaire perdure et que les subventions Obamacare deviennent une ligne rouge, toute voix qui augmente la pression sur Johnson est la bienvenue.

«On m'entend dire des mots que je n'aurais jamais pensé dire: Marjorie Taylor Greene a raison», a avoué le sénateur Raphael Warnock. Cette phrase fait l'effet d'un document d'époque sur l'actualité politique: les fronts se dénouent lorsque cela est utile sur le plan tactique. Et Greene montre que provocation et prise de position ne s'excluent pas mutuellement.

Marjorie Taylor Greene’s boyfriend: “What do the Democrats stand for?”



Trump: “Chaos, confusion, anger. They’re losers…They’re deranged.” pic.twitter.com/RtxseiqQjq — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 22, 2025

Au final, la question reste de savoir si un nouveau rôle est en train de naître ou si ce n'est qu'un chapitre d'un long jeu tactique. Greene insiste sur le fait qu'elle n'est pas «un esclave aveugle du président» et que personne ne devrait l'être. Son parti devrait faire une lecture différente de cette indépendance.

Ses électeurs décideront s'ils la récompensent ou non. En attendant, tant qu'elle appuiera sur deux des sujets qui fâchent et qui sont décisifs pour les élections, les gros titres lui seront assurés - et les applaudissements venant d'une direction inhabituelle également.