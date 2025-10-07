Trump va-t-il s'approprier les États-Unis? – Tout se joue maintenant

Lors de sa nouvelle session, la Cour suprême doit décider dans de nombreux cas jusqu'où Donald Trump peut étendre son pouvoir. Des semaines de vérité attendent les Etats-Unis.

Des décisions de la Cour suprême dépendra la possibilité pour Donald Trump d'étendre son pouvoir présidentiel aux Etats-Unis. Image : Keystone/AP/Alex Brandon

En principe, les neuf juges de la Cour suprême des Etats-Unis devraient avoir trois mois en été pour se reposer et réfléchir. Après tout, le tribunal le plus important prend des décisions de grande portée. Le premier lundi d'octobre marque traditionnellement la fin de cette «pause estivale», même si cette année, on ne pouvait guère parler de pause.

Au cours des dernières semaines, la Cour suprême a dû traiter à plusieurs reprises des demandes urgentes de Donald Trump et de son gouvernement, et prendre des décisions provisoires. La nouvelle session commence donc maintenant et elle devrait être décisive pour l'avenir des Etats-Unis.

Le panel de juges a déjà accepté d'examiner trois affaires aux conséquences importantes. En novembre, la Cour suprême entendra des arguments sur la légalité des droits de douane étendus. En décembre, les efforts de Trump pour obtenir le contrôle d'autorités indépendantes seront à l'ordre du jour. Enfin, en janvier, il sera question de sa tentative de limoger un membre du Conseil de la Réserve fédérale.

La Cour suprême va-t-elle «désavouer Trump sur quelque chose» ?

Depuis que Trump est revenu à la Maison Blanche en janvier, la majorité conservatrice de la Cour (trois juges seulement ont été nommés par Trump lors de son premier mandat) s'est à plusieurs reprises rangée du côté du gouvernement, mais souvent par des décisions urgentes et des ordonnances non signées. «Nous allons [maintenant] voir, entre autres, si la Cour suprême va effectivement désavouer Donald Trump sur quelque chose», déclare Pamela S. Karlan de la Stanford Law School dans le «New York Times».

«Ils ont essayé de se dérober, de se dérober et de se dérober en l'approuvant par des moyens procéduraux plutôt que de lui opposer un refus», poursuit Karlan. Les juges ne pourraient toutefois pas tenir le coup pendant toute la durée de la session.

«Il est difficile d'imaginer de plus grandes épreuves du pouvoir du président que ces luttes de pouvoir potentiellement uniques sur la séparation des pouvoirs», estime l'avocat Deepak Gupta, qui traite souvent des affaires devant la Cour suprême.

Un regard sur les tentatives actuelles de Trump de concentrer le pouvoir entre ses mains semble lui donner raison.

Projet 2025

Il est de plus en plus évident que Donald Trump est en train de labourer le paysage politique et de préparer le terrain pour un style de gouvernement autoritaire. Jusqu'à présent, les tribunaux de niveau inférieur ont réussi à le freiner. Mais avec la majorité conservatrice de la Cour suprême, Trump pourrait mener à bien son programme, qui s'oriente de plus en plus vers le «Project 2025».

Pendant la campagne électorale, Donald Trump s'était encore distancié des mesures contenues dans ce projet, mais il a commencé à les mettre en œuvre dès son entrée en fonction en janvier 2025. En outre, des co-auteurs du catalogue de mesures ont obtenu des postes clés dans le gouvernement de Trump. Parmi eux, le directeur de la CIA John Ratcliffe, le responsable de la protection des frontières Tom Homan ou encore Russ Vought en tant que chef du budget.

«Project 2025» prévoit entre autres le démantèlement d'une partie des agences fédérales américaines et le licenciement de milliers de collaborateurs au profit de fidèles de Trump. Objectif: renforcer le pouvoir présidentiel. Le shutdown budgétaire actuel semble désormais accélérer l'avancement de l'agenda.

Le shutdown budgétaire comme démonstration de force

Dans le cadre du shutdown actuel, l'Office de la gestion et du budget (OMB), dirigé par Russ Voughts, a ordonné aux agences fédérales de se préparer à de nouveaux licenciements massifs. En outre, Trump profite du shutdown pour punir les opposants politiques.

Depuis le blocage du gouvernement fédéral, la Maison Blanche a réduit ou suspendu des milliards de financement pour les villes et les Etats gouvernés par les démocrates, rapporte le «New York Times». Les villes sont particulièrement touchées : New York et Chicago.

Le blocage du budget donne à Trump et à son chef du budget un pouvoir de décision supplémentaire, confirme le porte-parole de la Chambre des représentants, Mike Johnson. La décision a pour conséquence que le pouvoir législatif a été pratiquement éliminé. Les démocrates ont ainsi "remis les clés du royaume au président".

La garde nationale à sa guise

Trump tente régulièrement d'envoyer la garde nationale dans des villes gouvernées par des démocrates. Il a déjà réussi à Los Angeles et à Washington, mais il a pour l'instant échoué à Portland, dans l'Oregon. Après que le projet ait d'abord été interdit par un tribunal, le gouvernement de Trump a eu recours à une astuce et a voulu activer des unités d'autres Etats. Mais cela aussi a été provisoirement interdit par le tribunal, d'ailleurs par une juge fédérale que Trump avait lui-même nommée autrefois.

Actuellement, un conflit menace de s'envenimer autour de l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago, ordonné par Trump. Son gouvernement a recours à une rhétorique guerrière. Ainsi, la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem a déclaré dimanche sur la chaîne d'information conservatrice Fox News que la grande ville de l'Etat de l'Illinois était «une zone de guerre».

Licenciements arbitraires dans les tribunaux de l'immigration

Depuis janvier, le gouvernement du président américain Trump a licencié des dizaines de juges de tribunaux d'immigration. Certains d'entre eux auraient reçu leur avis de licenciement pendant un procès. Les postes vacants doivent désormais être occupés temporairement par des juristes issus de l'armée. Il s'agit de la dernière mesure en date d'un plan plus vaste qui, selon les avertissements des spécialistes, pourrait affaiblir les tribunaux d'immigration et le système de justice militaire.

«Ils laissent partir de nombreux juges expérimentés, les licencient sans préavis, et ils prétendent malgré tout qu'il y a une pénurie, de sorte que ces avocats militaires doivent prendre le relais et prendre la relève», explique Margaret Stock, avocate spécialisée dans les questions d'immigration et lieutenant à la retraite dans l'armée. Selon elle, il est particulièrement inquiétant que, contrairement au passé, l'expérience de juge administratif ou de juge de l'immigration ne soit plus une obligation. Dans l'offre d'emploi, on souhaite en revanche un «tempérament approprié».

Des subventions uniquement pour les universités fidèles à la ligne de pensée

Le président américain Donald Trump veut attirer plusieurs grandes universités du pays en leur accordant des subventions importantes afin de les aligner sur la ligne du gouvernement. Plusieurs médias américains ont rapporté que la Maison Blanche avait envoyé des lettres à neuf sites universitaires de premier plan. Dans ces lettres, les directeurs d'université auraient été priés de respecter certains principes fixés par le gouvernement conformément à ses objectifs en matière d'éducation.

Selon le «New York Times», les universités devraient interdire ce qui «pourrait punir, rabaisser ou même inciter à la violence contre les idées conservatrices», cite le journal américain dans l'accord. Le nombre d'étudiants étrangers doit être limité et les frais d'inscription doivent être gelés.

L'université concernée doit également s'engager à respecter des définitions strictes du genre, ce qui fait allusion aux critiques de Trump contre les personnes trans. Les personnes trans ne s'identifient pas au sexe qui leur a été attribué à la naissance.

