  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Menaces de Trump «C'est très effrayant parce que c'est quelque chose d'énorme» - Angoisse au Groenland

ATS

15.1.2026 - 07:24

La rencontre entre responsables danois, groenlandais et américains mercredi a laissé les habitants de l'île danoise convoitée par Donald Trump tiraillés entre angoisse et soulagement.

Keystone-SDA

15.01.2026, 07:24

Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen et son homologue groenlandaise Vivian Motzfeldt ont été reçus à la Maison Blanche par le vice-président JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio.

A l'issue de cette rencontre, M. Løkke a exprimé son «désaccord fondamental» avec Donald Trump sur le sort du territoire arctique autonome sous souveraineté danoise, tandis que le président américain a dit «penser qu'une solution sera trouvée».

«C'est très effrayant parce que c'est quelque chose d'énorme», a commenté Vera Stidsen, une enseignante de 51 ans rencontrée à la sortie d'un supermarché de Nuuk, la capitale groenlandaise. «J'espère qu'à l'avenir nous pourrons continuer à vivre comme nous l'avons fait jusqu'à présent: en paix et sans être dérangés», a-t-elle dit à l'AFP.

En amont de la rencontre, les drapeaux groenlandais ont fleuri dans les devantures des boutiques de Nuuk, aux fenêtres des habitations, sur le toit des voitures et des autobus, et même sur le câble d'une grue.

«L'inquiétude et l'angoisse ne sont pas une faiblesse: ce sont des réactions humaines», a écrit la municipalité sur sa page Facebook, en publiant diverses images du drapeau rouge et blanc.

Groenland. Rencontre à Washington: «Nous avons toujours un désaccord fondamental»

GroenlandRencontre à Washington: «Nous avons toujours un désaccord fondamental»

«Vivre en paix»

Face aux déclarations de Donald Trump qui a assuré que les Etats-Unis mettraient «d'une manière ou d'une autre» la main sur le Groenland, les dirigeants groenlandais s'emploient à maintenir la cohésion parmi les 57'000 habitants de l'île. «Ils ne sont pas parvenus à un accord mais je garde espoir car je veux vivre en paix», a confié Frederik Henningsen, un agent d'entretien de 64 ans.

Secrétaire de direction, Ivaana Egede Larsen, 43 ans, a regardé dans un café, les larmes aux yeux, la conférence de presse donnée par M. Løkke et Mme Motzfeldt après la rencontre à Washington.

«Je suis plus calme maintenant, et je me sens plus en sécurité», a-t-elle dit à l'AFP, alors que certains Groenlandais craignaient une humiliation comme celle infligée au président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche l'an dernier.

«Ces derniers temps, nos coeurs se sont sentis très vulnérables face au ton très direct et très agressif adopté par Trump à propos du Groenland», a-t-elle raconté. Dans une boutique de Nuuk, un tee-shirt «Greenland is not for sale» ("Le Groenland n'est pas à vendre") est quasiment épuisé, a constaté l'AFP.

La pression monte. L'avidité de Trump pour le Groenland et ses multiples conséquences

La pression monteL'avidité de Trump pour le Groenland et ses multiples conséquences

Les plus lus

Tourbillon d’émotions à Sion, minute de silence poignante pour Crans-Montana
Rencontre à Washington: «Nous avons toujours un désaccord fondamental»
L'avidité de Trump pour le Groenland et ses multiples conséquences
Sion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman
Disparu en Espagne, le chat Filou rentre chez lui... en France!
L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques