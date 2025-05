L'ancien rival de Trump, Marco Rubio, a jeté par-dessus bord son attitude morale et s'est rangé du côté de son ancien adversaire. Il est désormais secrétaire d'Etat américain - mais cela ne lui suffit pas.

Peu de membres du gouvernement américain réunissent autant de pouvoir que Marco Rubio - à la fois secrétaire d'État américain et conseiller à la sécurité nationale. KEYSTONE/FRANCIS CHUNG

Gabriela Beck

Marco Rubio, fils d'immigrés cubains, peut, à 53 ans, s'appuyer sur une riche expérience en tant que politicien. De janvier 2011 à janvier 2025, il a été sénateur de Floride au Sénat américain. Au début, le républicain y défendait des opinions claires en matière de politique étrangère: «les États-Unis doivent défendre le commerce mondialisé, tenir tête aux dictateurs de ce monde et défendre leurs alliés», a-t-il écrit un jour dans un article.

Mais lorsqu'en 2016, à 44 ans seulement, il s'est présenté comme candidat aux primaires américaines dans le cadre de la campagne interne de son parti, il a essuyé une défaite - et s'est immédiatement transformé de critique acharné de Trump en partisan zélé.

Auparavant, Trump et Rubio s 'étaient affrontés jusqu'à la limite de l'insulte personnelle. Rubio avait qualifié Trump d'«imposteur» qui n'était pas fait pour la présidence. De son côté, Trump avait reproché à son adversaire de l'époque d'être «un désastre pour la Floride», qui ne serait même pas «élu à la fourrière».

En changeant de position, il voulait «empêcher Hillary Clinton d'accéder à la Maison Blanche», avait alors déclaré Rubio dans une interview à CNN. Selon Michael Rubin, un expert en politique étrangère auprès du groupe de réflexion conservateur American Enterprise Institute, l'ambitieux républicain a toutefois plutôt abandonné ses positions moralement claires pour conserver son emploi et ses éventuelles perspectives de carrière. Ce n'est un secret pour personne que Rubio veut devenir président.

Trump désigne Rubio comme successeur potentiel

Le calcul semble avoir fonctionné. Aujourd'hui, Rubio est secrétaire d'État américain et conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Et les marches de l'échelle professionnelle pourraient aller plus loin, même jusqu'au sommet: après avoir exclu un troisième mandat présidentiel anticonstitutionnel, Trump a désigné Rubio comme successeur potentiel, aux côtés de Vance.

Rubio, autrefois fervent défenseur de l'aide au développement, a supervisé l'érosion de l'USAID, ce qui a conduit au licenciement de presque tous les employés de l'organisation, à la fermeture de centres de santé en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'à de nouvelles prévisions d'augmentation des maladies contagieuses et transmissibles dans les pays en développement.

Faucon de longue date de la politique étrangère, qui critiquait sévèrement les présidents précédents pour avoir entamé un dialogue avec les opposants aux Etats-Unis, Rubio défend désormais les tentatives de rapprochement diplomatique de Trump avec la Russie, l'Iran, le Hamas et le Venezuela.

Rubio soutient même des idées radicales, comme la reprise du Groenland ou l'intégration du Canada dans les États-Unis. Il a également convenu avec le Salvador que les migrants expulsés des Etats-Unis pourraient être détenus dans des conditions douteuses dans une prison locale tristement célèbre.

Il y a quelques mois encore, les républicains spéculaient sur la durée de la présence de Rubio dans le chaudron tumultueux du cercle intérieur du président Donald Trump. Entre-temps, l'ancien sénateur de Floride est devenu, selon son titre, le membre du cabinet américain le plus puissant depuis Henry Kissinger, qui était également conseiller à la sécurité nationale.

Un exercice d'équilibriste

Rubio avance prudemment et ne dit rien sur la manière dont il va diriger le Conseil de sécurité nationale. Car le poste comporte certains risques: le conseil de la Maison Blanche, le National Security Council NSC, présente au président des options politiques pour les crises émergentes en rassemblant les contributions des principaux représentants des services secrets, militaires, cyber et diplomatiques du pays.

Et pas toujours à la satisfaction du président. Trump a évincé quatre des cinq conseillers à la sécurité nationale qui étaient sous sa responsabilité depuis 2016. Rubio est puissant parce qu'il hésite à exercer ce pouvoir, sachant qu'il y avait de nombreux anciens fonctionnaires de Trump avant lui, écrit le «Washington Post».

Ainsi, il n'a pas occupé le ministère des Affaires étrangères avec des idéologues néoconservateurs qui veulent s'opposer aux tentatives de rapprochement de Trump avec l'Iran ou la Russie. Mais pratiquement personne ne pense que Rubio poursuivrait les tentatives de rapprochement de Trump avec Moscou ou Téhéran s'il était président.

Selon un fonctionnaire de la Maison Blanche, Trump compte sur Rubio: il est «bon» pour les coups télévisés et son staff «discret» travaille bien avec l'équipe de Trump - une qualité rare dans l'univers souvent chaotique que Trump rassemble autour de lui. «Si j'ai un problème, j'appelle Marco - il le résout», a déclaré Trump au début du mois.

L'expert en politique étrangère Michael Rubin pense toutefois qu'à long terme, Rubio a gâché son avenir politique en trahissant ses principes. «Trump construit des personnes individuelles pour les faire tomber ensuite de leur piédestal. Au final, Marco Rubio perdra son poste d'une manière ou d'une autre».