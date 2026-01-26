  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Perspective effrayante» Cet homme est le symbole de la lutte menée par Trump contre l'immigration

Gregoire Galley

26.1.2026

Il apparaît le visage découvert, quand les agents de la police anti-immigration ont le visage masqué. Greg Bovino, chef de la police des frontières américaine, est devenu le symbole de la lutte acharnée menée par Donald Trump contre les migrants clandestins.

Greg Bovino est le chef de la police des frontières américaine.
Greg Bovino est le chef de la police des frontières américaine.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

26.01.2026, 11:46

N'hésitant pas à aller sur le terrain pour lancer lui-même une grenade lacrymogène sur des manifestants, Greg Bovino, soutenu à fond par l'administration Trump, justifie les méthodes de ses policiers y compris après la mort de deux citoyens américains tués par balles par des agents fédéraux dans la ville démocrate de Minneapolis.

Même si plusieurs vidéos montrent des policiers ouvrir le feu sur Alex Pretti, un infirmier en service de soins intensifs, alors qu'il était à terre, Greg Bovino a soutenu mordicus les agents fédéraux.

«Les victimes sont les agents de la police des frontières. Je ne les blâme pas», a-t-il dit sur CNN. Celui dont il n'a jamais cité le nom et qu'il a qualifié de «suspect» s'est «immiscé» dans une opération de police fédérale et avait «très probablement» l'intention d'agresser des policiers, a insisté Greg Bovino.

Alex Pretti portait une arme à la ceinture pour laquelle il disposait d'un permis. Mais aucune vidéo ne le montre une arme à la main. Les agents fédéraux ont empêché une fusillade, a encore affirmé le haut responsable fédéral, avant de remercier les forces de l'ordre pour avoir «maîtrisé» Alex Pretti «avant qu'il ne puisse» déclencher une fusillade.

Cesar Garcia Hernandez, professeur de droit de l'immigration à l'Université d'Etat de l'Ohio, estime que le bouillant quinquagénaire n'a pas été choisi par hasard pour exécuter le projet de l'administration Trump d'expulser des millions de migrants en situation irrégulière.

«Il transforme en réalité opérationnelle la rhétorique agressive de la ministre chargée de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, du président Trump et d'autres hauts responsables», explique l'universitaire à l'AFP.

Violences à Minneapolis. Trump «nous a menti» – Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut

Violences à MinneapolisTrump «nous a menti» – Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut

«Agir et Dégager»

L'an passé, Greg Bovino, visage émacié et cheveux ras, avait dirigé plusieurs opérations très médiatisées, notamment à Los Angeles et Chicago, en recourant à ce qu'il appelle la tactique «agir et dégager» : procéder à des arrestations rapides puis se retirer promptement avant l'arrivée de manifestants.

Greg Bovino dirigeait une opération à Minneapolis le 7 janvier lorsqu'un agent a abattu mortellement Renee Good, une mère de famille âgée de 37 ans, dans sa voiture.

C'est encore lui qui a défendu le fait que ses agents aient arrêté un garçon de cinq ans la semaine dernière alors qu'ils cherchaient à arrêter son père. «Nous sommes des experts dans la gestion des enfants», n'a pas hésité à clamer le responsable.

La semaine dernière, des images ont montré l'officier de police en train de lancer une cartouche de gaz irritant sur un groupe de manifestants à Minneapolis.

«Je vais gazer. Reculez. Le gaz arrive», l'entend-on dire avant de projeter la cartouche sur les manifestants tandis que des volutes de fumée verte s'élèvent dans les airs.

Contrairement à nombre d'agents encagoulés en opérations, Greg Bovino, descendant d'immigrés italiens qui a grandi dans l'Etat rural de Caroline du Nord, aime la lumière et la controverse.

Lorsqu'il ne porte pas d'équipement de combat, il aime se promener habillé d'un long manteau vert croisé à larges revers, populaire pendant les Première et Seconde Guerres mondiales, qui amène certains critiques à des comparaisons peu flatteuses.

«Greg Bovino s'est littéralement habillé comme s'il était allé sur eBay acheter un uniforme SS», a déclaré la semaine dernière Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie.

L'officier a répliqué que ce manteau était un uniforme de la «Border Patrol» (police des frontières, une autre agence fédérale de l'immigration), qu'il possède depuis plus de 25 ans.

«Ils essaient de présenter les agents de la Police des frontières et de l'ICE comme la Gestapo, des nazis et bien d'autres qualificatifs», a-t-il déploré sur CNN, ajoutant qu'Alex Pretti pourrait avoir été influencé par de telles déclarations. «Cet individu a-t-il été victime, comme tant d'autres, de ce type de rhétorique enflammée ?», s'est-il interrogé.

Pour Cesar Garcia Hernandez, Greg Bovino envoit un message clair. «Il ne fait aucun doute que la position de l'administration Trump est qu'il n'y a pas de place pour la dissidence aux États-Unis, et c'est une perspective effrayante».

Minneapolis. «Horrible», «perturbant» : vives réactions après un deuxième mort sous les balles de la police

Minneapolis«Horrible», «perturbant» : vives réactions après un deuxième mort sous les balles de la police

Les plus lus

Thriller juridique autour de Melania Trump et sa relation avec Jeffrey Epstein
Prudence : vos résultats Google peuvent se transformer en un vilain piège !
Face au surtourisme, un paradis de vacances sort l’artillerie lourde
Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée
Victoria Beckham : le DJ du mariage brise le silence sur la « danse inappropriée »
Une femme retrouvée morte à Carouge (GE), son compagnon suspecté