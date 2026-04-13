«Cette situation est intenable» - Le Premier ministre espagnol pique la Chine

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mise en garde «Cette situation est intenable» - Le Premier ministre espagnol pique la Chine

Gregoire Galley

13.4.2026

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pressé lundi la Chine de corriger le déséquilibre commercial «intenable» avec l'Union européenne en la mettant en garde de ne pas favoriser les «souffrances sociales» et les poussées «isolationnistes» en Europe.

Pedro Sánchez a pressé lundi la Chine de corriger le déséquilibre commercial «intenable» avec l'Union européenne.
Pedro Sánchez a pressé lundi la Chine de corriger le déséquilibre commercial «intenable» avec l'Union européenne.
ats

Agence France-Presse

13.04.2026, 07:07

Il a appelé la Chine à s'ouvrir davantage au commerce européen dans un discours prononcé à l'université Tsinghua. «L'Union européenne fait sa part (...) Nous avons besoin que la Chine fasse de même. Qu'elle s'ouvre pour que l'Europe n'ait pas à se replier sur elle-même», a-t-il dit.

L'UE a besoin que la Chine «nous aide à corriger le déficit commercial que nous avons avec elle, un déficit non équilibré, qui a encore augmenté de 18% l'an dernier, et qui est intenable pour nos sociétés à moyen et long terme», a-t-il déclaré.

Le déficit commercial avec la Chine représente 74% du déficit total de l'Espagne, a-t-il illustré. «Cette situation est intenable en raison des mouvements isolationnistes qu'elle nourrit et des ressentiments et des souffrances sociales qu'elle engendre», a-t-il renchéri.

M. Sanchez entamait à l'université Tsinghua le programme officiel de sa visite de trois jours en Chine, sa quatrième dans le pays en quatre ans. Le dirigeant socialiste, en fonction depuis 2018, est le dernier leader occidental à effectuer le déplacement ces derniers mois avec l'intention de renforcer les relations avec la Chine face aux incertitudes générées par les agissements des Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump a menacé le mois dernier de mettre fin à ses échanges commerciaux avec l'Espagne quand Madrid a refusé l'utilisation de ses bases militaires pour des frappes américaines contre l'Iran. M. Trump est attendu en Chine mi-mai.

Pedro Sanchez cherche à faire de l'Espagne un médiateur entre Pékin et l'Union européenne. Il doit rencontrer mardi le président chinois Xi Jinping. Les Européens s'alarment de l'ampleur du déficit commercial en leur défaveur. Ils s'inquiètent de voir la Chine déverser en Europe ses excédents de production à bas coût. Ils dénoncent aussi de longue date les obstacles mis pour accéder au marché chinois.

M. Sanchez s'est livré lundi à un plaidoyer en faveur de l'Europe. Il a appelé la Chine à ne pas minimiser le poids de l'UE, premier bloc commercial mondial, deuxième économie de la planète et premier bénéficiaire au monde des investissements directs étrangers, a-t-il souligné.

Il a aussi employé un langage auquel il savait les Chinois attentifs en décrivant l'Europe comme un acteur de «stabilité» globale dans un monde troublé et en préconisant un multilatéralisme renforcé et une réforme de l'ONU.

Pour Madrid, l'un des principaux objectifs du voyage est d'obtenir un meilleur accès au marché chinois, en particulier pour les produits agricoles et industriels, et d'envisager des contrats communs dans le secteur technologique, rapportent à l'AFP des sources gouvernementales espagnoles.

«Désastre». Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump

«Désastre»Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump

Une Espagne «amicale»

Pedro Sánchez devrait également profiter de sa visite pour attirer de nouveaux investisseurs vers la quatrième économie de la zone euro et obtenir un meilleur accès aux matières premières chinoises, très recherchées.

L'Espagne a enregistré en 2025 un déficit commercial de 42,3 milliards d'euros avec la Chine. Le gouvernement souligne que les exportations espagnoles vers la Chine avaient augmenté de 6,8% en 2025, attribuant cette progression à la solidité des liens avec Pékin.

Lors de la visite de Pedro Sánchez en Chine en avril 2025, Pékin avait accepté d'élargir l'accès à son marché pour une série de produits espagnols, notamment le porc et les cerises.

L'Espagne plaît aux investisseurs chinois, notamment parce que son économie affiche l'un des taux de croissance les plus élevés d'Europe et que les coûts de l'énergie y restent relativement bas, explique Claudio Feijoo, spécialiste de la Chine à l'Université technique de Madrid (UPM).

«La Chine perçoit l'Espagne comme relativement amicale, moins conflictuelle à son égard que d'autres pays, et vraisemblablement plus indépendante de Washington. Cela permet une prise de décision plus autonome», c'est-à-dire légèrement en marge des accords européens, dit-il à l'AFP. «L'Espagne est également considérée comme une porte d'entrée vers l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique du Nord», dit l'expert.

Les plus lus

Trump s'en prend au pape après son message antiguerre
Qui est Peter Magyar, l'homme du sérail qui a fait tomber Viktor Orban?
«Nous mourrons seules» - Une prostituée évoque ses souffrances
Pas de pitié pour un senior: il suit l'application et reçoit une amende !
Vers la fin de l'hégémonie de la pharma en Suisse à cause de Trump ?
«Cette situation est intenable» - Le Premier ministre espagnol pique la Chine