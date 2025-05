Au moins 14 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées lors de tempêtes de vent «destructrices» qui ont traversé samedi le centre et le nord du Pakistan. Cela après une vague de chaleur intense, ont indiqué les autorités dimanche.

Le Pakistan, l'un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, est confronté à des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Islamabad a ainsi connu plusieurs épisodes de tempêtes de grêle en avril et mai, d'habitude rares à cette période (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des vents violents et des orages ont balayé les provinces du Penjab oriental et le nord-ouest du Khyber-Pakhtunkhwa, ainsi que la capitale Islamabad, déracinant des arbres et arrachant des poteaux électriques.

Alors que la majorité des décès ont été causés par l'effondrement des murs et des toits, au moins deux personnes ont également trouvé la mort après avoir été touchées par des panneaux solaires emportés par les rafales de vent. Un homme a été tué et trois autres ont aussi été blessés par la foudre.

Plus de 45 degrés

Ces tempêtes de vent ont été provoquées par des chaleurs excessives, la température dépassant les 45°C ces derniers jours, a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'autorité provinciale de gestion des catastrophes du Penjab, Mazhar Hussain.

«Cette tempête de vent était particulièrement destructrice. La vitesse du vent était très élevée. Il y avait tellement de poussière que la visibilité était fortement réduite», a détaillé ce responsable. Les services météorologiques du Pakistan ont prédit d'autres tempêtes dimanche.

De nombreuses vidéo des dégâts ont circulé sur les réseaux sociaux, dont l'une filmée à l'intérieur d'un avion sur le point d'atterrir à Lahore (Penjab) qui montrait des passagers criant de terreur alors que l'avion était secoué par des turbulences. L'avion a ensuite été détourné vers Karachi.

De plus en plus d'évènements extrêmes

Le Pakistan, l'un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, est confronté à des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Islamabad a ainsi connu plusieurs épisodes de tempêtes de grêle en avril et mai, d'habitude rares à cette période.

Les températures ont atteint des niveaux presque record en avril, comme 46,5°C dans certaines parties du Penjab. Les écoles au Penjab et au Baloutchistan ont annoncé des vacances d'été anticipées en raison de la chaleur.