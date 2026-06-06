L'ancien maire de Saint-Étienne joue son va-tout, lundi en appel, pour ne pas retourner en prison: lourdement condamné en 2025 pour avoir fait chanter son Premier adjoint avec une sextape, Gaël Perdriau continue de se dire «innocent de tout».

Après deux mois derrière les barreaux, Gaël Perdriau a été remis en liberté sous contrôle judiciaire début mars dans l'attente de son procès en appel à Lyon, pour cinq jours à partir de lundi. AFP

Angelica Zermatten

Des faits «d'une extrême gravité» pour un élu «ignorant de ses devoirs de dignité et d'exemplarité», avait jugé le tribunal correctionnel de Lyon le 1er décembre en prononçant une peine de quatre ans de prison ferme et de cinq ans d'inéligibilité, assortie d'une exécution provisoire le privant de l'effet suspensif d'un appel comme Nicolas Sarkozy juste avant lui.

Après deux mois derrière les barreaux, Gaël Perdriau, 53 ans, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire début mars dans l'attente de son procès en appel à Lyon, pour cinq jours à partir de lundi.

«Il attend la vérité, à laquelle ne correspond pas le jugement de première instance, une erreur judiciaire», assène son conseil Me Jean-Félix Luciani. «Nous redirons tout simplement qu'il est innocent de tout, qu'il n'est pas l'initiateur du piège, qu'il n'est coupable ni d'association de malfaiteurs, ni de chantage, ni de détournement de fonds publics», détaille l'avocat à l'AFP.

Un défi car trois collaborateurs également condamnés au premier procès ont chargé l'ex-maire LR comme étant le commanditaire du piège ourdi pour museler Gilles Artigues, un premier adjoint UDI soupçonné de vouloir prendre ses distances après avoir contribué à son élection.

L'affaire n'a été révélée qu'en 2022 par Médiapart, sept ans après le tournage de la vidéo intime. Et il a fallu le premier jugement, il y a six mois, pour que le maire cède son poste.

Escort-boy

Le 5 janvier 2015, l'ambitieux adjoint à l'Éducation de Saint-Étienne, Samy Kéfi-Jérôme, fait venir un escort-boy dans la chambre d'un hôtel parisien de l'ancien député Gilles Artigues, puis le filme à son insu avec ce prostitué.

Les années suivantes, cette sextape servira à museler ce catholique, opposant au mariage homosexuel, en conseil municipal et à brider ses velléités de nouvelle candidature à la députation.

Gilles Rossary-Lenglet, alors compagnon de Samy Kéfi-Jérôme et co-organisateur du traquenard - mais aussi la gorge profonde qui a révélé le complot à Médiapart - chargera le maire dès les premières gardes à vue.

Il faudra un peu plus de temps à Pierre Gauttieri, fidèle directeur de cabinet, pour admettre avoir validé le piège à la demande du maire. Porte-voix du chantage, il a menacé Gilles Artigues de distribuer la vidéo aux parents d'élèves de l'école de ses enfants

Un film financé via de fausses subventions à des associations puisées dans la réserve du maire. Gaël Perdriau «avait seul intérêt à ce piège et en est l'unique bénéficiaire», en a conclu le tribunal correctionnel de Lyon qui l'a jugé «entièrement coupable».

Chantage

Mensonges! plaide l'ex-maire qui se dit «victime collatérale» d'un complot mis en œuvre par les trois autres. «Ils se sont alliés pour dire que le maire était à l'origine du piège, ils avaient tout intérêt à dire qu'il était le commanditaire parce qu'il est plus facile d'être numéro 2 que numéro 1», commente Me Luciani.

Gaël Perdriau reconnaît certes avoir été informé de l'existence d'une vidéo dès 2015 mais affirme ne l'avoir jamais visionnée et s'en être toujours «désintéressé», pensant qu'il s'agissait de «jeux» entre «adultes consentants».

Le défi devant la cour d'appel résidera dans des enregistrements audio réalisé à son insu par Gilles Artigues en 2017 et 2018. On entend Gaël Perdriau lui dire qu'on lui a remis une vidéo «où on voit ce qu'il y a à voir», avant d'ajouter: «une fois que c'est sur les réseaux sociaux, c'est plus du chantage (...) c'est une exécution».

Un élément confondant selon le jugement de première instance. Mais Perdriau s'y exprimait «dans un mouvement de colère qu'il ne conteste pas et qui peut être requalifié en menace, répréhensible pénalement, et alors qu'on le condamne pour cela seulement, mais ce n'est pas du chantage», estime Me Luciani.

Pierre Gauttieri n'a pas fait appel de sa condamnation à deux ans ferme. Mais Gilles Rossary-Lenglet et Samy Kéfi-Jérôme si. Ils avaient été condamnés à 3 ans fermes et comparaîtront aussi lundi.