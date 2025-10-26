  1. Clients Privés
Scandale Epstein Charles III pousse son frère Andrew vers la sortie de Royal Lodge

Alix Maillefer

26.10.2025

La pression ne cesse de monter au Royaume-Uni sur le prince Andrew, empêtré dans les scandales et l'affaire Epstein, pour qu'il quitte au plus vite la résidence royale de 30 pièces dans laquelle il vit à Windsor, à l'ouest de Londres.

 Le Prince Andrew de Grande-Bretagne lors de la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la libération de Bruges, en Belgique en 2019 (archives).
 Le Prince Andrew de Grande-Bretagne lors de la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la libération de Bruges, en Belgique en 2019 (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

26.10.2025, 16:09

Des journalistes campent depuis jeudi soir et encore dimanche matin à l'entrée de Royal Lodge, et de son domaine de 40 hectares, où vit depuis plus de 20 ans le prince Andrew, le frère du roi Charles III.

Selon la presse britannique, Andrew, 65 ans, est en discussion avec des conseillers de Charles III pour qu'il quitte cette résidence.

Déjà banni de la famille royale en 2019, Andrew a annoncé le 17 octobre renoncer à l'utilisation de ses titres royaux.

Mais cela n'a pas suffi à apaiser les critiques, surtout après la publication mardi des mémoires posthumes de Virginia Giuffre, la principale accusatrice dans l'affaire du pédocriminel Jeffrey Epstein. Elle raconte avoir été contrainte à des relations sexuelles avec Andrew à trois reprises, dont au moins deux quand elle avait 17 ans. Le prince a toujours nié ces accusations.

Par ailleurs, le Times a révélé mardi que le prince n'avait pas payé de loyer depuis 2003 pour vivre à Royal Lodge et que le bail courait jusqu'en 2078. Il y réside avec son ex-épouse Sarah Ferguson.

Ce journal affirme dimanche qu'Andrew est confronté à «une double offensive du Parlement et du palais de Buckingham visant à le dépouiller de son titre de duc et à le bannir» de Windsor.

Selon le Sunday Times, des députés du parti libéral-démocrate envisagent d'organiser un débat à la chambre des Communes sur l'avenir d'Andrew, défiant ainsi les conventions parlementaires «empêchant généralement les politiques de critiquer la famille royale».

«Nous devons envisager toutes les options (...) afin de garantir que le Parlement puisse examiner cette affaire de manière appropriée», a dit à l'AFP une source au sein de ce parti.

Même si le prince a annoncé renoncer à l'utilisation de son titre de duc, une loi du Parlement est nécessaire pour le lui retirer officiellement.

Par ailleurs, selon le Daily Mail, le prince William et son épouse Kate s'apprêtent dans les prochains jours à emménager dans une nouvelle résidence, située à moins de deux kilomètres de Royal Lodge. Le prince héritier du trône voudrait, selon ce journal, qu'Andrew ait auparavant quitté Royal Lodge.

Cette propriété fait partie du Crown Estate, un organisme qui gère les biens immobiliers de la Couronne pour le compte des contribuables britanniques.

