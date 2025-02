Le secrétaire général des Nations unies a appelé dimanche à une paix «juste» en Ukraine qui respecte «l'intégrité territoriale» du pays. Il s'exprimait à la veille d'un vote à l'ONU sur un texte américain qui ne mentionne pas ce principe.

«Lundi 24 février marque trois ans depuis que la Fédération de Russie a lancé son invasion généralisée de l'Ukraine, en violation claire de la Charte des Nations unies et du droit international», a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué. (archives) KEYSTONE

«Lundi 24 février marque trois ans depuis que la Fédération de Russie a lancé son invasion généralisée de l'Ukraine, en violation claire de la Charte des Nations unies et du droit international», a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué.

«En cette occasion tragique, je réaffirme le besoin urgent pour une paix juste, durable et complète, une paix qui respecte pleinement la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, en accord avec la Charte de l'ONU, le droit international et les résolutions de l'Assemblée générale», a-t-il appelé.

Grave menace pour les fondamentaux de l'ONU

«Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre en Ukraine représente une grave menace non seulement pour la paix et la sécurité en Europe mais aussi pour les principes de base et fondamentaux des Nations unies», a-t-il insisté, saluant «tous les efforts» pour parvenir à une paix «juste et inclusive».

Cette déclaration intervient alors que les Etats-Unis de Donald Trump, qui renforcent leur pression sur Kiev, veulent que l'Assemblée générale de l'ONU et le Conseil de sécurité se prononcent lundi sur un court texte appelant à une «fin rapide» du conflit en Ukraine mais sans mention de l'intégrité territoriale du pays.

L'Ukraine et les Européens doivent de leur côté soumettre au vote de l'Assemblée un texte réclamant une nouvelle fois le retrait immédiat et inconditionnel des troupes russes d'Ukraine et la cessation des attaques de la Russie contre le pays. Un appel similaire aux précédentes résolutions de l'Assemblée adoptées depuis 2022 par une écrasante majorité des Etats membres, avec alors le soutien des Etats-Unis présidés par Joe Biden.