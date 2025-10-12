  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chicago Le déploiement des gardes nationaux freiné par la justice

ATS

12.10.2025 - 08:49

Les centaines de militaires de la Garde nationale envoyés à Chicago pour appuyer la police de l'immigration ne peuvent pas y être déployés même s'ils peuvent rester dans l'Etat de l'Illinois, a jugé samedi une cour d'appel américaine.

Un manifestant fait un geste et brandit une pancarte à l'intention de la police de l'État de l'Illinois lors d'une manifestation devant un centre de détention de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) à Broadview, dans l'Illinois, aux États-Unis, le 11 octobre 2025. Les manifestations contre l'ICE trouvent leur origine dans des préoccupations liées aux droits civils, à la sécurité des communautés locales et aux abus présumés des forces de l'ordre fédérales. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Un manifestant fait un geste et brandit une pancarte à l'intention de la police de l'État de l'Illinois lors d'une manifestation devant un centre de détention de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) à Broadview, dans l'Illinois, aux États-Unis, le 11 octobre 2025. Les manifestations contre l'ICE trouvent leur origine dans des préoccupations liées aux droits civils, à la sécurité des communautés locales et aux abus présumés des forces de l'ordre fédérales. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 08:49

Cette décision confirme en grande partie la suspension annoncée jeudi par une juge fédérale de cette mobilisation ordonnée par le président Donald Trump, dans le cadre de sa campagne d'expulsion massive.

«Il est ordonné d'accéder à la demande visant à obtenir un sursis administratif concernant la fédéralisation de la Garde nationale (qui passe du contrôle de l'État à celui du gouvernement fédéral, NDLR) et de la rejeter en ce qui concerne le déploiement», a fait savoir la cour d'appel.

L'administration Trump avait fait appel de la décision rendue jeudi par la juge fédérale April Perry suspendant pour deux semaines le déploiement de la Garde nationale à Chicago, ville dirigée par les démocrates.

Cet appel avait été motivé selon la Maison Blanche par la nécessité de «protéger les agents et biens fédéraux» à Chicago, après des manifestations devant des bâtiments de la police de l'immigration.

Environ 200 gardes nationaux du Texas (sud) et 300 membres de ce corps de réservistes de l'Illinois ont été envoyés à Chicago, selon les données de l'armée américaine.

La décision de la cour d'appel permet de suspendre le déploiement des troupes jusqu'à ce qu'elle puisse entendre d'autres arguments.

Les plus lus

Traditionalisme, transphobie, racisme... l'idéologie de droite sur papier glacé
Electricité trop chère, cigares de la honte et joli pécule pour l'ex secrétaire du DDPS
Un projet présumé d'attentat a été déjoué en Suisse!
Dans les ruines de Gaza: «Ce que je vois est plus fort que tous les mots...»
Erling Haaland, une machine à buts et un record historique
Le blues des pharmaciens: «Ça rend notre vie plus compliquée»