Des secouristes mènent dimanche en Chine une opération de grande envergure dans une mine de charbon pour retrouver les deux derniers disparus après un coup de grisou dévastateur qui a fait au moins 82 morts.

Un accident dans une mine en Chine a fait pas loin de 100 morts vendredi soir (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Cet accident survenu vendredi soir au puits de Liushenyu, dans la province du Shanxi (nord), à environ 500 kilomètres au sud-ouest de Pékin, est la pire catastrophe minière qu'ait connue le pays depuis 2009. Au total, 247 mineurs se trouvaient sous terre au moment de l'explosion et la majorité d'entre eux ont pu regagner la surface, selon les autorités.

Plusieurs centaines de secouristes ont été dépêchés sur place et 128 personnes ont été évacuées par ambulance dans les hôpitaux des alentours, selon le dernier bilan rendu public par les autorités locales.

Des journalistes de l'AFP ont vu tard samedi des forces de police bloquer la route menant à la mine, seul le passage des véhicules autorisés étant permis.

Des sauveteurs munis de casques se sont relayés dans la nuit pour descendre dans le puits et rechercher les deux disparus, ont indiqué les médias officiels. «Tant qu'il y aura de l'espoir, on fera tout notre possible», a déclaré l'un d'eux à l'agence de presse Chine nouvelle.

«Nuage de fumée»

Les autorités ont ouvert une enquête sur l'explosion, la plus meurtrière depuis 2009, lorsque 108 personnes avaient perdu la vie dans un accident minier dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine).

Les autorités ont affirmé samedi soir lors d'une conférence de presse que l'entreprise impliquée avait commis de «graves» infractions, des gaz toxiques s'étant accumulés dans la mine. «Les responsables seront sévèrement punis», ont-elles promis.

Une personne «responsable» de l'entreprise impliquée dans l'explosion a été interpellée, avait indiqué samedi Chine nouvelle. Le drame fait l'objet d'une abondante couverture médiatique en Chine, le bilan particulièrement lourd suscitant une vive émotion parmi la population.

Le gouvernement a ordonné une offensive à l'échelle nationale contre les activités minières illégales, comme la falsification de données relatives à la sécurité, les imprécisions concernant les effectifs réels des travailleurs sous terre ou encore le recours à de la main-d'oeuvre non déclarée.

Wang Yong, un mineur blessé dans l'accident, a raconté à la télévision publique CCTV avoir senti une odeur suspecte au moment de l'explosion. «Je n'ai rien entendu du tout, puis un nuage de fumée est apparu. Ça sentait le soufre, comme quand on fait exploser des pétards», a-t-il expliqué.

Perte de connaissance

Il a dit avoir vu des gens suffoquer en raison du gaz, avant de perdre lui-même connaissance. «Je suis resté allongé pendant environ une heure, puis je me suis réveillé tout seul. J'ai appelé les personnes à côté de moi et nous sommes sortis ensemble de la mine», a raconté Wang Yong.

La province du Shanxi est un haut lieu de l'exploitation charbonnière en Chine. La sécurité dans les mines chinoises s'est améliorée au cours des dernières décennies, tout comme la couverture médiatique des incidents majeurs, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence.

Mais des accidents surviennent régulièrement dans l'industrie minière, en raison de la dangerosité inhérente au secteur et de l'application parfois laxiste des mesures de sécurité.

En février 2023, l'effondrement d'une mine de charbon à ciel ouvert en Mongolie intérieure (nord) avait fait 53 morts. La Chine, première émettrice mondiale de CO2, est la plus grosse consommatrice de charbon. Les seules mines de charbon y emploient plus de 1,5 million de personnes.