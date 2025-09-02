  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Poutine en Chine Pékin et Moscou célèbrent des liens «à un niveau sans précédent»

ATS

2.9.2025 - 06:38

Le président russe Vladimir Poutine a assuré à son homologue chinois Xi Jinping que les relations entre leurs pays se trouvaient actuellement à un «niveau sans précédent». Le dirigeant chinois lui a salué la relation de «collaboration stratégique complète»

Vladimir Poutine et Xi Jinping doivent assister à un défilé militaire après leur réunion.
Vladimir Poutine et Xi Jinping doivent assister à un défilé militaire après leur réunion.
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 06:38

02.09.2025, 07:05

Il a affirmé la volonté de coopérer à la «construction d'un système de gouvernance globale plus juste et plus raisonnable», selon des propos diffusés au début de leurs entretiens à Pékin.

Le président russe est en Chine depuis dimanche. Il a participé à Tianjin (nord) à un sommet régional où la Russie et la Chine ont affiché leur entente dans un contexte de tensions exacerbées avec les Etats-Unis et l'Occident. Il doit assister mercredi à Pékin à un grand défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale.

«Gagnant-gagnant»

«Notre communication étroite reflète le caractère stratégique des liens russo-chinois qui sont actuellement à un niveau sans précédent», a dit M. Poutine.

Assister au défilé, «c'est rendre hommage aux exploits de nos peuples, peuple russe et peuple chinois, c'est confirmer le rôle crucial de nos pays dans la victoire sur les axes européen et asiatique», a-t-il dit. «Nous avons toujours été ensemble à cette époque-là et nous restons ensemble maintenant», a-t-il dit.

«Les relations entre la Chine et la Russie ont résisté à l'épreuve des changements internationaux. Ce sont des relations de bon voisinage, de collaboration stratégique complète et de coopération mutuellement bénéfique pour des résultats gagnant-gagnant entre grandes puissances», a déclaré M. Xi.

Les plus lus

Entre progrès et reculs, Kiev frappe avec ses nouveaux missiles Flamingo
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
«Nous ne voulons pas polémiquer avec la France» - Des propos de Bayrou font un tollé