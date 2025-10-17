Le ministère chinois de la Défense a indiqué vendredi que des enquêtes pour corruption avaient été lancées contre l'un des plus hauts responsables des armées, le général He Weidong, ainsi que huit autres responsables militaires de haut rang.

Le président Xi Jinping a lancé une vaste campagne anticorruption dans laquelle de nombreux responsables militaires et civils ont été démis de leurs fonctions. (Image d'illustration, archives) sda

Keystone-SDA ATS

Le président Xi Jinping a lancé une vaste campagne anticorruption dans laquelle de nombreux responsables militaires et civils ont été démis de leurs fonctions.

Le général He Weidong, jusqu'alors vice-président de la Commission militaire centrale (CMC), n'a plus été vu en public depuis plusieurs mois.

Il était absent de la grande parade militaire donnée le 3 septembre à Pékin pour célébrer la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans.

C'est la première fois que le pouvoir confirme officiellement sa disgrâce.

Sa position de vice-président de la CMC faisait de lui le troisième plus haut responsable des armées, le premier étant le chef de l'Etat Xi Jinping.

«La Commission de discipline, d'inspection et de supervision de la CMC a lancé successivement des investigations contre neuf personnes», a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère de la Défense, Zhang Xiaogang, citant en premier lieu He Weidong.