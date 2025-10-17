  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chine Enquête pour corruption contre neuf militaires de haut rang

ATS

17.10.2025 - 13:11

Le ministère chinois de la Défense a indiqué vendredi que des enquêtes pour corruption avaient été lancées contre l'un des plus hauts responsables des armées, le général He Weidong, ainsi que huit autres responsables militaires de haut rang.

Le président Xi Jinping a lancé une vaste campagne anticorruption dans laquelle de nombreux responsables militaires et civils ont été démis de leurs fonctions. (Image d'illustration, archives)
Le président Xi Jinping a lancé une vaste campagne anticorruption dans laquelle de nombreux responsables militaires et civils ont été démis de leurs fonctions. (Image d'illustration, archives)
sda

Keystone-SDA

17.10.2025, 13:11

Le président Xi Jinping a lancé une vaste campagne anticorruption dans laquelle de nombreux responsables militaires et civils ont été démis de leurs fonctions.

Le général He Weidong, jusqu'alors vice-président de la Commission militaire centrale (CMC), n'a plus été vu en public depuis plusieurs mois.

Il était absent de la grande parade militaire donnée le 3 septembre à Pékin pour célébrer la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans.

C'est la première fois que le pouvoir confirme officiellement sa disgrâce.

Sa position de vice-président de la CMC faisait de lui le troisième plus haut responsable des armées, le premier étant le chef de l'Etat Xi Jinping.

«La Commission de discipline, d'inspection et de supervision de la CMC a lancé successivement des investigations contre neuf personnes», a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère de la Défense, Zhang Xiaogang, citant en premier lieu He Weidong.

Les plus lus

«C’est la maladie, c'est la mort» - Le défi de taille de Jean Dujardin
«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
Laeticia Hallyday termine son déménagement de Marnes-la-Coquette
Cédric Jubillar réaffirme n'avoir «rien fait» à sa femme
Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade