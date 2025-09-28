  1. Clients Privés
Corruption Chine: l'ancien ministre de l'Agriculture condamné à mort

ATS

28.9.2025 - 17:25

L'ancien ministre chinois de l'Agriculture, Tang Renjian, a été condamné à mort dimanche pour corruption, avec sursis à exécution de deux ans, a annoncé un tribunal du nord-est du pays.

Cette condamnation est la dernière en date de la vaste campagne anticorruption menée par le président chinois, Xi Jinping (archives).
Cette condamnation est la dernière en date de la vaste campagne anticorruption menée par le président chinois, Xi Jinping (archives).
AFP

Keystone-SDA

28.09.2025, 17:25

M. Tang a accepté des pots-de-vin en espèces et en biens pour un montant total de plus de 268 millions de yuans (environ 30 millions de francs) de 2007 à 2024, a précisé dans un communiqué le tribunal populaire de Changchun, dans la province du Jilin.

Ces pots-de-vin «ont causé des pertes particulièrement graves aux intérêts de l'Etat et du peuple, et justifiaient donc la peine de mort», selon le communiqué, assurant que l'accusé avait avoué ses «crimes» et exprimé des remords.

Concours. A Besançon, les chefs d'orchestre se défient à la baguette

ConcoursA Besançon, les chefs d'orchestre se défient à la baguette

Campagne anticorruption

Cette condamnation est la dernière en date de la vaste campagne anticorruption menée par le président chinois, Xi Jinping, qui a fait tomber plusieurs personnalités de haut rang.

Les partisans de cette campagne affirment qu'elle favorise une gouvernance irréprochable, mais ses détracteurs estiment qu'elle confère au président le pouvoir d'écarter des rivaux politiques.

Avant d'être ministre de l'Agriculture (2020-2024), M. Tang avait notamment été gouverneur de la province du Gansu (nord-ouest), ainsi que vice-président de la région autonome du Guangxi (sud). Sa chute fait suite à des enquêtes similaires pour corruption ayant visé les anciens ministres de la Défense, Li Shangfu et Wei Fenghe.

Les Etats-Unis accusent la Chine. Menace à New York : un réseau secret démantelé à la veille de l’Assemblée de l’ONU

Les Etats-Unis accusent la ChineMenace à New York : un réseau secret démantelé à la veille de l’Assemblée de l’ONU

M. Li a été démis de ses fonctions seulement sept mois après son entrée en fonction, puis exclu du Parti communiste chinois pour des infractions, notamment des soupçons de corruption, selon les médias d'État. Son successeur, Dong Jun, actuel ministre de la Défense, aurait également fait l'objet d'une enquête pour corruption.

