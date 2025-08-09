  1. Clients Privés
Chine Le banquier Bao Fan libéré après deux ans d'absence

ATS

9.8.2025 - 10:19

Le banquier Bao Fan, figure de la tech chinoise, a retrouvé sa liberté, a confirmé samedi un de ses anciens collègues, deux ans après sa disparition en pleine reprise en main du secteur financier par Pékin.

Fan Bao, PDG et président de China Renaissance, le 16 novembre 2012 à Pékin.
imago/VCG

Keystone-SDA

09.08.2025, 10:19

Réputé pour ses liens étroits avec les grands patrons de la tech chinoise, Bao Fan jouissait d'un véritable statut de vedette dans le milieu de la finance.

Avant sa disparition, il avait supervisé plusieurs introductions en Bourse majeures, dont celle du spécialiste du e-commerce JD.com. L'homme de 54 ans est aussi à l'origine d'une fusion en 2015 entre le champion local du VTC, Didi, et un concurrent de l'époque, Kuaidi Dache.

Bao Fan s'était volatilisé en février 2023, en pleine campagne de répression touchant plusieurs personnalités du milieu de la finance. Sa firme, China Renaissance, avait ensuite affirmé être dans l'impossibilité de le joindre, puis indiqué que son dirigeant «coopérait» avec les autorités dans le cadre d'une enquête.

Sa disparition était devenue le symbole pour certains d'une reprise en main des secteurs de la tech et de la finance par Pékin. Un de ses anciens collègues, qui était resté en contact avec la banque d'investissement de M. Bao, a déclaré samedi à l'AFP qu'il avait été libéré, confirmant des informations du média Caixin révélées vendredi.

L'Etat-parti chinois s'est efforcé ces derniers mois de réchauffer ses relations avec le secteur privé, dans un contexte de consommation stagnante et de bras de fer commercial et technologique avec Washington.

En février, le dirigeant Xi Jinping avait rencontré plusieurs poids lourds du secteur privé, dont Jack Ma (Alibaba), Pony Ma (Tencent) et Lei Jun (Xiaomi). Une loi destinée à soutenir l'initiative privée était entrée en vigueur quelques mois plus tard.

