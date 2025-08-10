Un diplomate chinois perçu comme un prétendant au poste de ministre des Affaires étrangères a été détenu par les autorités de Pékin pour être interrogé, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Liu Jianchao, qui dirige le Département international, soit l'organe du Parti communiste chargé de gérer les relations avec les partis politiques étrangers, a été «emmené» à son retour à Pékin d'un voyage d'affaires fin juillet, selon des personnes informées, rapporte le journal.

Les raisons de son arrestation sont inconnues, selon la même source. Le ministère des Affaires étrangères chinois n'a pas immédiatement répondu à la demande de l'AFP de confirmation de ces informations de presse.

C'est la première fois qu'un diplomate chinois de ce niveau se retrouve en détention depuis 2023, quand Qin Gang, alors ministre des Affaires étrangères avait été démis de ses fonctions suite à des informations faisant état d'une liaison extraconjugale.

M. Liu, 61 ans, a servi dans plusieurs ambassades, notamment en Indonésie et aux Philippines, et a été porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Il a également dirigé divers organismes nationaux et régionaux chargés de mettre en oeuvre la campagne du président Xi Jinping contre la corruption. Il a été perçu comme une personnalité montante de la diplomatie chinoise.

Début juillet, il avait accusé le ministre de la Défense américain de «susciter la confrontation et le conflit», en exhortant les alliés des Etats-Unis à renforcer leurs forces armées pour contrer la Chine.

Son apparition publique la plus récente remonte au 29 juillet en Algérie, après des réunions dans plusieurs pays africains, ainsi qu'à Singapour notamment à la fin du mois dernier, selon le site internet du Département international.