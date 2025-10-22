  1. Clients Privés
Messages divulgués Choisi par Trump à un poste clé, il se retire pour «tendance nazie»

ATS

22.10.2025 - 05:58

Le choix de Donald Trump pour diriger l'agence américaine chargée des questions d'éthique dans la fonction publique a annoncé mardi retirer sa candidature. En cause la divulgation par la presse de sa «tendance nazie».

Paul Ingrassia, qui occupe actuellement le poste de chargé de liaison de la Maison Blanche pour le ministère de la Sécurité intérieure, aurait affirmé sur un groupe privé avoir «une tendance nazie».
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.10.2025, 05:58

Le média américain Politico avait publié lundi des messages envoyés selon lui par Paul Ingrassia, qui occupe actuellement le poste de chargé de liaison de la Maison Blanche pour le ministère de la Sécurité intérieure, sur un groupe privé: celui-ci y affirme notamment avoir «une tendance nazie» et utilise le terme «moulignon», une injure raciste de l'argo italo-américain visant les personnes noires.

«Je ne dispose malheureusement pas d'un nombre suffisant de voix de républicains à l'heure actuelle», a expliqué Paul Ingrassia sur X, assurant qu'il ne se rendrait donc pas à l'audition de confirmation prévue jeudi devant une commission du Sénat.

Le parti républicain, le camp du président Donald Trump, dispose d'une courte majorité au Sénat.

L'Office of Special Counsel (OSC), l'agence pour laquelle Paul Ingrassia était candidat, est chargé de protéger les fonctionnaires de diverses pratiques abusives, notamment la discrimination.

Parmi les messages diffusés par Politico, figure une diatribe contre le jour férié commémorant Martin Luther King, héros de la lutte contre la ségrégation raciale. Cette journée «devrait être supprimée et jetée dans le septième cercle de l'enfer, là où est sa place», écrit Paul Ingrassia en janvier 2024, selon Politico.

Interrogé par le média, l'avocat de Paul Ingrassia, Edward Andrew Paltzik, a évoqué, sans confirmer leur authenticité, des messages «sortis de leur contexte» et empreints d'«autodérision et d'humour satirique».

