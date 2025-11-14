  1. Clients Privés
Du choc à l'accord Chronique de l'accord douanier entre la Suisse et les États-Unis

Noemi Hüsser

14.11.2025

Depuis le début de l'année, les droits de douane menacés par le président américain Donald Trump sont une épée de Damoclès au-dessus de l'économie suisse. Un aperçu des développements survenus jusqu'à présent.

C'est ainsi que tout a commencé : Le président américain Donald Trump a annoncé un droit de douane de 39% sur les produits suisses.
C'est ainsi que tout a commencé : Le président américain Donald Trump a annoncé un droit de douane de 39% sur les produits suisses.
Mark Schiefelbein/AP/dpa

Keystone-ATS

14.11.2025, 15:58

14.11.2025, 17:04

  • Liveticker
    Nouvelles contributions
  • Liveticker terminé

  • 20 janvier 2025

    Trump prête serment à Washington en tant que 47e président des États-Unis. Grâce à leur présence sur place, les entreprises suisses se sentent bien armées pour faire face à ses projets douaniers. Celles qui produisent elles-mêmes aux Etats-Unis se croient à l'abri. Selon Rahul Sahgal, directeur de la chambre de commerce Suisse-Etats-Unis, plus de 500 entreprises suisses au total sont actives aux Etats-Unis. Nombre d'entre elles ont plusieurs filiales dans différents Etats, soit plus de 4000 au total. Parmi les entreprises suisses cotées en bourse, une centaine sont présentes aux Etats-Unis.

    Solution trouvée. Trump réduit les droits de douane pour la Suisse à 15%

    Solution trouvéeTrump réduit les droits de douane pour la Suisse à 15%

  • 2 avril 2025

    Dans un discours prononcé dans la roseraie de la Maison Blanche, le président américain annonce des droits de douane de 31% sur les exportations en provenance de Suisse. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter réagit immédiatement sur la plateforme X : le Conseil fédéral "prend acte" des décisions des Etats-Unis en matière de droits de douane, écrit-elle. Le Conseil fédéral fixera rapidement la suite de la procédure. Les intérêts économiques à long terme du pays sont au premier plan.

    Trump lors de son discours dans la roseraie de la Maison Blanche.
    Trump lors de son discours dans la roseraie de la Maison Blanche.
    Evan Vucci/AP/dpa

  • 09 avril 2025

    Les droits de douane annoncés par Trump sur les importations en provenance de Suisse et d'autres pays sont entrés en vigueur. Ainsi, les exportations suisses vers les Etats-Unis sont désormais soumises à un droit de douane de 31 pour cent. Sont notamment concernés les fabricants de montres, l'industrie des machines et le secteur des technologies médicales. Les produits pharmaceutiques et les exportations d'or de la Suisse sont pour l'instant exemptés.

    Après de fortes turbulences sur les bourses internationales, Trump a cédé. Il suspend pour 90 jours certains droits de douane qui viennent d'entrer en vigueur. Pendant cette pause de 90 jours, des négociations doivent avoir lieu avec les États concernés. Un droit de douane universel de 10 pour cent sera appliqué.

  • 29 mai 2025

    Un tribunal fédéral américain a déclaré illégaux presque tous les droits de douane décrétés par Trump. La décision concerne également des droits de douane édictés contre la Suisse. Le gouvernement américain a immédiatement fait appel de la décision du tribunal.

  • 6 juin 2025

    Le Département du Trésor américain a placé la Suisse, ainsi que huit autres pays, sur une liste de surveillance. La Suisse et les huit autres pays présenteraient un important excédent commercial. L'administration américaine sous Trump n'accepterait pas une relation commerciale déséquilibrée.

  • 1er août 2025

    La Maison Blanche a mentionné la Suisse sur une liste concernant les droits de douane américains à hauteur de 39 pour cent. Trump a justifié la perception de droits de douane par un déficit commercial, comme il l'a écrit dans un décret correspondant. Le taux des droits de douane pour la Suisse figurant sur la liste est donc encore plus élevé que ce que Trump avait annoncé en avril. Il était alors question de 31 pour cent. Selon le Département des finances, le Conseil fédéral a pris connaissance "avec grand regret" des droits de douane supplémentaires mentionnés par les Etats-Unis.

  • 5 août 2025

    Trump a évoqué dans une interview téléphonique avec la chaîne de télévision américaine CNBC une conversation téléphonique passée avec Keller-Sutter. "J'ai récemment fait quelque chose avec la Suisse. J'ai parlé à la Première ministre", faisant référence à Keller-Sutter. "Cette femme était gentille, mais elle ne voulait pas écouter", a déclaré Trump au sujet de la présidente de la Confédération.

    "J'ai très bien écouté", a répondu Mme Keller-Sutter à la critique du président américain. Elle n'a simplement pas accepté que la Suisse soit rendue responsable d'un déficit commercial de 40 milliards.

  • 7 août 2025

    Les droits de douane de 39 pour cent sur les exportations suisses annoncés par les Etats-Unis sont formellement entrés en vigueur. Aucun résultat des discussions à court terme entre la délégation suisse et les représentants américains n'était disponible à cette date.

  • 26 septembre 2025

    Trump a imposé de nouveaux droits de douane sur un grand nombre de produits importés à partir d'octobre. La majoration annoncée de 100 pour cent sur les médicaments est particulièrement intéressante pour la Suisse.

  • 5 novembre 2025

    Des représentations d'entreprises privées suisses ont rencontré Trump de leur propre initiative pour discuter de questions douanières. Les personnes concernées voulaient, selon elles, attirer l'attention du président américain sur les conséquences des droits de douane supplémentaires élevés. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a participé à la préparation de la rencontre, a-t-on appris auprès du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

  • 10 novembre 2025

    Le "deal" entre la Suisse et les Etats-Unis se rapproche. Comme l'a annoncé l'agence de presse Bloomberg, une solution se dessine dans les négociations entre les deux pays. Trump a confirmé les négociations avec la Suisse aux médias à la Maison Blanche.

  • 12 novembre 2025

    Le ministre de l'Economie Guy Parmelin se rend aux Etats-Unis avec Helene Budliger Artieda, la secrétaire d'Etat à l'Economie, pour des entretiens à court terme avec le ministère américain du Commerce.

  • 13 novembre 2025

    À Washington, Parmelin rencontre le représentant américain au commerce Jamieson Greer. De toute évidence, la percée se fait lors de la réunion. "Nous avons eu une très bonne discussion et avons pu clarifier presque tous les points", déclare Parmelin immédiatement après l'entretien.

  • 14 novembre 2025

    Quelques heures seulement après le retour de Guy Parmelin de Washington, la Suisse et les Etats-Unis annoncent un accord dans le litige douanier. Les droits de douane américains sur les exportations suisses sont réduits de 39 à 15 pour cent.

