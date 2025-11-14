Les droits de douane annoncés par Trump sur les importations en provenance de Suisse et d'autres pays sont entrés en vigueur. Ainsi, les exportations suisses vers les Etats-Unis sont désormais soumises à un droit de douane de 31 pour cent. Sont notamment concernés les fabricants de montres, l'industrie des machines et le secteur des technologies médicales. Les produits pharmaceutiques et les exportations d'or de la Suisse sont pour l'instant exemptés.

Après de fortes turbulences sur les bourses internationales, Trump a cédé. Il suspend pour 90 jours certains droits de douane qui viennent d'entrer en vigueur. Pendant cette pause de 90 jours, des négociations doivent avoir lieu avec les États concernés. Un droit de douane universel de 10 pour cent sera appliqué.