Les cigarettes électroniques jetables, en vogue chez les jeunes, seront interdites à la vente dimanche au Royaume-Uni. Le pays emboîte ainsi le pas à la Belgique et la France.

Les jeunes sont particulièrement attirés par les puffs, colorés et aromatisés (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Depuis trop longtemps, les cigarettes électroniques à usage unique souillent nos rues et rendent nos enfants accros à la nicotine», a estimé la secrétaire d'Etat à l'environnement Mary Creagh.

Sont désormais interdites la vente et l'offre à titre gratuit de ces cigarettes électroniques à usage unique bon marché, multicolores et aux parfums sucrés, prisées des jeunes, qui étaient disponibles dans le pays depuis 2021.

Ceux qui enfreignent l'interdiction se verront infliger une amende de 200 livres sterling (221 francs) et les récidivistes risquent jusqu'à deux ans de prison. La loi a été initiée par le précédent gouvernement conservateur.

40 tonnes de lithium

En 2024, près de cinq millions de ces «puffs» ont été jetés chaque semaine, selon l'association Material Focus. Cela représente plus de 40 tonnes de lithium par an, de quoi alimenter 5000 véhicules électriques, selon l'ONG. Les cigarettes électroniques jetées présentent par ailleurs un risque de prendre feu parmi les déchets ménagers.

Selon l'association Action on Smoking and Health (ASH), 11% des adultes britanniques vapotent, l'équivalent de 5,6 millions de personnes, et 18% des 11-17 ans, soit environ 980'000 jeunes, ont vapoté en 2024.

«Cette nouvelle loi est une étape pour réduire le vapotage chez les enfants, tout en veillant à ce que des produits soient disponibles pour aider les gens à arrêter de fumer», a déclaré Caroline Cerny, directrice exécutive adjointe d'ASH.

Les cigarettes électroniques ne produisent ni goudron ni monoxyde de carbone, deux des éléments les plus nocifs de la fumée de tabac, mais contiennent de la nicotine, hautement addictive.