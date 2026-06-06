Un incendie à Forbach (Moselle) a fait cinq blessés graves dont quatre enfants, victimes d'intoxications par inhalation de fumée, a-t-on appris samedi auprès des pompiers.

Le feu s'est déclenché peu avant minuit pour une raison indéterminée dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble de quatre étages (image d'illustration). IMAGO / Bestimage

Agence France-Presse Angelica Zermatten

Ils étaient conscients au moment de leur prise en charge et leur pronostic vital n'est pas engagé. Le feu s'est déclenché peu avant minuit pour une raison indéterminée dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble de quatre étages.

Les enfants de 6, 8, 11 et 14 ans, ainsi qu'un homme de 78 ans, sont considérés blessés graves par les pompiers. Tous ont été victimes d'intoxications par inhalation de fumée, le plus gravement touché étant le plus jeune enfant, âgé de six ans. Un homme de 38 ans et une femme de 37 ans ont été légèrement blessés.

L'incendie a été éteint et a mobilisé quelque 80 pompiers au plus fort de l'intervention.