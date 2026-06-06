  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Cinq blessés graves dont quatre enfants dans un incendie en Moselle

Angelica Zermatten

6.6.2026

Un incendie à Forbach (Moselle) a fait cinq blessés graves dont quatre enfants, victimes d'intoxications par inhalation de fumée, a-t-on appris samedi auprès des pompiers.

Le feu s'est déclenché peu avant minuit pour une raison indéterminée dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble de quatre étages (image d'illustration).
Le feu s'est déclenché peu avant minuit pour une raison indéterminée dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble de quatre étages (image d'illustration).
IMAGO / Bestimage

Agence France-Presse

06.06.2026, 11:35

Ils étaient conscients au moment de leur prise en charge et leur pronostic vital n'est pas engagé. Le feu s'est déclenché peu avant minuit pour une raison indéterminée dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble de quatre étages.

Les enfants de 6, 8, 11 et 14 ans, ainsi qu'un homme de 78 ans, sont considérés blessés graves par les pompiers. Tous ont été victimes d'intoxications par inhalation de fumée, le plus gravement touché étant le plus jeune enfant, âgé de six ans. Un homme de 38 ans et une femme de 37 ans ont été légèrement blessés.

L'incendie a été éteint et a mobilisé quelque 80 pompiers au plus fort de l'intervention.

Les plus lus

Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République, est décédée à 93 ans
Donald Trump s’est-il endormi en pleine conférence de presse? Une vidéo fait le buzz
Une gorgée de bon sens : la FIFA revient sur l'interdiction des... bouteilles d'eau !
«Je pensais que j’allais mourir» : le rescapé de l’Everest raconte son calvaire
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale
Le pape entame sa visite en Espagne