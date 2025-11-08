Cinq jeunes mis en examen en Corse après le meurtre d’un Suisse

Deux jeunes hommes ont été mis en examen pour le meurtre d’un ressortissant suisse sans domicile fin septembre sur une plage de Biguglia (Haute-Corse), a indiqué samedi à l'AFP le procureur de la République de Bastia.

Le corps a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia (archives). imago images/PanoramiC

Agence France-Presse Basile Mermoud

Par ailleurs, un jeune homme et une jeune femme, également âgés d’une vingtaine d’années, sont mis en examen pour complicité de meurtre, a ajouté Jean-Philippe Navarre, précisant que tous les quatre ont été placés en détention provisoire.

Une jeune femme a quant à elle été mise en examen pour non-assistance à personne en danger et non dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire.

Un cinquième jeune du même groupe a été arrêté sur le continent cette semaine et fait l’objet d’un mandat d’amener. Il devrait être présenté lundi au juge d’instruction en vue de sa mise en examen.

Le 29 septembre dernier, le corps d'un ressortissant suisse d’une soixantaine d’années avait été découvert sur une plage au sud de Bastia. Rapidement, l’enquête ouverte pour meurtre et les premiers examens médico-légaux avaient permis de déterminer que la cause de la mort «était consécutive à plusieurs blessures ou coups portés», avait alors dévoilé le procureur de la République de Bastia.

Selon une source proche du dossier à l’AFP, l’enquête a permis de déterminer qu’une altercation aurait éclaté sur la plage entre la victime et une des jeunes femmes mises en examen concernant le chien de cette dernière.

Après avoir rapporté cette altercation à son frère et un groupe de quatre amis en rentrant chez elle, les six jeunes, tous âgés d’une vingtaine d’années et sans antécédents judiciaires, auraient alors décidé de retourner sur la plage où des coups auraient été portés au ressortissant suisse qui est décédé des suites de ses blessures.