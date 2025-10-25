À cinq jours des législatives anticipées aux Pays-Bas, Geert Wilders a choisi Volendam, bastion de son Parti pour la liberté (PVV), pour galvaniser ses partisans. Accueilli en héros dans ce village de pêcheurs, le leader d’extrême droite espère rééditer son exploit électoral de 2023... même si, faute d’alliés, ses chances d’accéder au pouvoir restent minces.

Volendam, village du XIVe siècle, attire des touristes du monde entier avec son port pittoresque et ses maisons traditionnelles en bois. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Au restaurant «Le Néerlandais volant», à Volendam, village de pêcheurs aux Pays-Bas, de petits morceaux de cabillaud pêché localement crépitent dans l'huile, une spécialité du pays, le «kibbeling».

Mais le propriétaire a d'autres chats à fouetter ce samedi : il reçoit le leader d'extrême droite Geert Wilders, en pleine campagne à cinq jours des élections législatives anticipées. Le chef du Parti pour la liberté PVV, anti-islam et anti-immigration, compte bien rééditer son retentissant exploit d'il y a deux ans. Et à en croire les sondages, le PVV a de bonnes chances de redevenir le premier parti du pays.

Volendam, village du XIVe siècle, attire des touristes du monde entier avec son port pittoresque et ses maisons traditionnelles en bois. Pour le leader d'extrême droite, pourtant originaire du sud du pays, c'est presque un match à domicile : lors des dernières élections en 2023, près de la moitié (43 %) des électeurs de Volendam ont voté pour sa formation, loin devant le VVD de centre-droit (14 %).

Malgré les averses et les bourrasques de vent, les gens sont venus en nombre pour voir l'homme de 62 ans aux cheveux peroxydés. Une foule de plusieurs centaines de personnes, des habitants, militants, policiers, médias nationaux et internationaux – et quelques touristes perplexes – est là pour l'écouter.

«Voulons-nous que les gens se sentent étrangers dans leur propre pays ? Ou voulons-nous faire passer les Néerlandais en premier ?» s'est-il écrié, la foule répondant par un «Oui !» bruyant. «Voulez-vous que l'asile soit interdit aux Pays-Bas?», lance-t-il sous les applaudissements.

«La démocratie, c'est la démocratie»

Policiers, gardes du corps, caméras : l'arrivée de Geert Wilders dans cette ville d'environ 20.000 habitants a des allures d'une visite de chef d'État. Régulièrement visé par des menaces de mort, le leader d'extrême droite vit sous protection constante depuis plus de 20 ans. Il a brièvement interrompu sa campagne pour des raisons de sécurité. Les partisans de l'homme politique sont tous fouillés avant de pouvoir s'entasser dans le petit restaurant.

«Nous ne sommes pas des gens xénophobes, nous ne haïssons personne, mais c'est notre pays et notre peuple doit passer en premier et c'est ce que je crois qui sera au cœur des élections aux Pays-Bas la semaine prochaine», a déclaré M. Wilders à l'AFP lors d'un entretien dans le restaurant. Mais même s'il remporte les élections, il n'a quasiment aucune chance de devenir Premier ministre.

Dans le système politique néerlandais très fragmenté, les partis doivent former des coalitions. Or, les autres grandes formations excluent toute alliance avec M. Wilders.

Le PVV était le principal parti de la dernière coalition au pouvoir, mais le leader d'extrême droite l'a torpillée après un différend sur l'immigration. Il est désormais vu comme un partenaire peu fiable.

«La démocratie, c'est la démocratie», a déclaré M. Wilders à l'AFP samedi. «Je déteste absolument tous ces partis qui disent avec qui ils veulent collaborer ou non. Ou qui excluent des partis comme le mien. C'est aux électeurs de décider», a-t-il ajouté.

«Il faut du changement»

Katarina van Dam, responsable logistique de 38 ans venue du village voisin de Purmerend, s'est assise au premier rang lors de son discours. «Il faut du changement. Et c'est ce que représente le PVV. Et c'est pourquoi je suis ici», confie-t-elle à l'AFP.

Comme de nombreux Néerlandais, l'immigration est pour elle la principale raison de voter pour le PVV. Ce thème arrive régulièrement en tête des sondages parmi les préoccupations majeures des électeurs.

«Je pense simplement qu'il est important de préserver la culture néerlandaise. Malheureusement, je constate que les choses vont dans la mauvaise direction», souligne Mme Van Dam. L'ouvrier Piet Verhasselt a fait, lui, un voyage de deux heures depuis le Limbourg, dans le sud du pays, pour rencontrer Geert Wilders.

«Il n'y a plus de place ici (aux Pays-Bas). Il n'y a plus de maisons. Nos frontières sont grandes ouvertes», s'indigne-t-il auprès de l'AFP. «Je pense que les choses vont mal tourner s'il est à nouveau ignoré. On ne peut pas ignorer deux millions et demi à trois millions de votes», estime-t-il.