Cinq sujets délicats feront partie du voyage

Le président américain Donald Trump se rend aujourd'hui à Londres pour une visite d'Etat. Il laisse derrière lui un pays secoué et va lui-même devoir affronter des sujets qui fâchent avec le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer.

Le président américain Donald Trump (à droite) est reçu par l'actuel roi Charles lors de sa première visite d'État en Grande-Bretagne - en arrière-plan, la première dame Melania Trump (à gauche) et la reine Camilla. (3 juin 2019) Image : Keystone/Victoria Jones/Pool via AP

Keystone-SDA SDA

Le tir mortel sur l'activiste conservateur de droite et partisan de Trump Charlie Kirk révèle une fois de plus les profondes divisions de la société américaine. Lors de sa visite d'Etat en Grande-Bretagne, le président américain sera en outre rattrapé par des questions de politique étrangère, mais pas seulement.

Affaire Epstein

Trump a beaucoup fait ces dernières semaines pour tenir le plus loin possible de lui l'affaire du défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Mais le sujet lui colle à la peau comme un chewing-gum sous la semelle. Le multimillionnaire américain Epstein, qui disposait de nombreuses relations dans les plus hautes sphères, dirigeait un réseau d'abus dont des dizaines de jeunes femmes et de jeunes filles ont été victimes.

Epstein est mort en 2019 en détention provisoire à New York. Selon les informations officielles, il s'est suicidé. Mais cette thèse est mise en doute par les théoriciens du complot. Trump connaissait également Epstein, mais il nie avec véhémence avoir été impliqué dans l'affaire. La pression sur le président, y compris dans son propre camp, pour qu'il rende publics tous les dossiers relatifs à cette affaire est forte. Le républicain soupçonne les démocrates de mener une campagne contre lui.

Le voyage en Grande-Bretagne de Trump risque bien de lui rappeler à nouveau les souvenirs d'Epstein. Le frère du roi Charles III, le prince Andrew, était souvent invité chez Epstein.

L'une des victimes, Virginia Giuffre, l'a accusé d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises lorsqu'elle était mineure. Sa plainte s'est terminée par un accord à l'amiable. Le deuxième fils de la reine Elizabeth II a nié tout comportement répréhensible, mais il est tout de même tombé en disgrâce et a été relevé de toutes ses fonctions royales.

Et il y a quelques jours seulement, le Premier ministre britannique Keir Starmer a rappelé son ambassadeur à Washington, Peter Mandelson, en raison de son amitié avec Epstein. Il n'avait pas réalisé à quel point leur relation était étroite, a déclaré Starmer. «Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je ne l'aurais jamais nommé», a déclaré le Premier ministre.

Guerre d'Ukraine

L'intrusion de drones russes sur le territoire de l'OTAN a jeté une grande ombre sur les tentatives diplomatiques d'œuvrer à la fin de la guerre d'agression contre l'Ukraine. Ce sujet sera certainement abordé lors de la rencontre prévue entre Trump et Starmer.

Trump avait déclaré à propos du premier incident de drone en Pologne qu'il pourrait s'agir d'une erreur des Russes, une interprétation que d'autres alliés comme la Pologne ont vivement contestée. Le républicain avait souligné pendant la campagne électorale qu'il pouvait mettre fin à la guerre. Il n'y est toutefois pas parvenu jusqu'à présent.

Le fait que Trump ne veuille activer de nouvelles sanctions américaines contre la Russie que si tous les Etats de l'OTAN imposent des droits de douane élevés sur les importations chinoises et n'achètent plus de pétrole russe a par ailleurs suscité le mécontentement ce week-end.

Guerre de Gaza

Contrairement au gouvernement américain, le gouvernement britannique avait récemment changé radicalement de cap sur Gaza. Londres critique désormais beaucoup plus clairement le gouvernement israélien pour son action et demande une aide humanitaire pour la population de la bande de Gaza. Dans le cas où Israël ne changerait pas de cap, le gouvernement britannique a annoncé la reconnaissance d'un Etat palestinien.

Starmer est sous la pression de l'aile gauche de son groupe parlementaire et de la base du Labour. Tous deux sont mécontents de la ligne suivie jusqu'à présent et souhaitent voir une attitude plus ferme à l'égard d'Israël. Pour le Premier ministre, il s'agit d'un exercice d'équilibre, car il ne veut se mettre à dos ni son parti ni le président américain.

Les différences dans la politique israélienne des Etats-Unis et du Royaume-Uni étaient déjà apparues clairement lors de la visite de Trump en Ecosse, lorsque Starmer s'était montré nettement plus critique. Selon la situation actuelle au Proche-Orient, il y aura à nouveau de nombreuses questions à poser aux deux chefs de gouvernement.

Canada

Ces derniers mois, Trump a émis à plusieurs reprises l'idée que le Canada fasse partie des États-Unis. Le gouvernement américain a contraint le pays voisin à un conflit commercial. Ottawa et Washington négocient depuis des mois un accord qui devrait unir l'économie et la politique de sécurité, sans résultat jusqu'à présent. Le problème de Trump à Londres: Charles III est également le roi du Canada.

Le pays a conservé la monarchie malgré l'indépendance politique. Charles est chef d'État et a tenu un discours du trône au Parlement d'Ottawa il y a quelques mois seulement. Il n'est donc pas difficile de deviner ce que le roi pense des déclarations de Trump sur un «51e État bien-aimé». Le gouvernement canadien espère en outre obtenir un soutien dans son conflit avec Washington.

On a spéculé que Charles aurait insisté pour que la visite d'Etat soit retardée jusqu'à ce que Trump ait réalisé ses fantasmes d'annexion. Dans la querelle interne, Downing Street aurait alors eu gain de cause: Trump viendra.

Protestations

«Stop Trump»: le nom des organisateurs des grandes manifestations attendues à Londres et à Windsor dit en fait tout sur l'objectif des protestations. Aujourd'hui, les gens veulent descendre dans la rue à Windsor, tout près du château. Mercredi, ils manifesteront à Londres.

Les organisateurs espèrent une affluence supplémentaire en réaction à la manifestation massive de la droite samedi à Londres. Il est désormais encore plus important de manifester contre la visite d'Etat de Trump, a déclaré un porte-parole de la «Stop Trump Coalition».

Lors de la première visite de Trump au Royaume-Uni en 2019, des milliers de personnes étaient descendues dans la rue. On se souvient notamment d'un ballon géant qui stylisait le président américain en bébé. En prévision de cette deuxième visite d'État, les autorités britanniques et américaines ont mis en place un concept de sécurité très strict. De nombreuses routes ont été fermées et le survol de la ville est interdit.