Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, le nombre de colonies sauvages et de nouvelles routes pour les colons a connu une progression «sans précédent» en Cisjordanie occupée, soutient dans une nouvelle étude l'ONG israélienne Peace Now.

La Cisjordanie, territoire occupée depuis 1967 par l'armée israélienne, connaît une forte recrudescence des violences depuis le début de la guerre à Gaza (archives).

Selon cette organisation anti-colonisation, neuf colonies sauvages, ou «outpost» en anglais, ont fait leur apparition en Cisjordanie depuis le début de la guerre Israël/Hamas lancée le 7 octobre par une attaque inédite du mouvement islamiste palestinien qui a été suivie par une vaste opération israélienne à Gaza.

La Cisjordanie, territoire occupée depuis 1967 par l'armée israélienne, connaît une forte recrudescence des violences depuis le début de la guerre à Gaza, mais aussi une hausse des activités de certains colons visant à y «marginaliser» les Palestiniens, selon Peace Now (La Paix Maintenant).

Quelque 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée, territoire peuplé aussi par 490'000 Israéliens établis dans des colonies jugées illégales au regard du droit international mais reconnues par Israël.

Or les colonies sauvages sont des implantations à la fois contraires au droit international et illégales du point de vue de l'Etat israélien.

Outre ce nombre «record» de nouvelles colonies sauvages sur trois mois, La Paix Maintenant a recensé aussi un «record» de «18 nouvelles routes pavées ou autorisées par des colons».

«Les trois mois de guerre à Gaza sont instrumentalisés par des colons afin de créer un état de fait sur le terrain et ainsi prendre le contrôle de plus larges pans de la zone C», portion de la Cisjordanie sous contrôle civil militaire israélien et où se concentrent les colonies, souligne l'ONG.

Plusieurs ténors du mouvement pro-colonies sont actuellement ministres dans le gouvernement de Benjamin Netanyahu, ce qui contribue de surcroît à créer «un environnement politique» favorable à l'essor de projets de colons, poursuit le rapport.

ATS