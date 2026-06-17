Des groupes de colons israéliens ont mis le feu mercredi à deux mosquées de Cisjordanie, selon des responsables palestiniens locaux. Des journalistes de l'AFP ont constaté des dégâts sur l'un des deux sites.

A Jiljiliya (centre), l'équipe de l'AFP a constaté des traces d'incendie et de vandalisme, y compris des inscriptions en hébreu sur les murs calcinés: «En avant!», «Vengeance», «La nuit des mosquées» ou encore «Salut des jeunes des collines» (un mouvement de colons juifs radicaux). AFP

Keystone-SDA ATS

A Jiljiliya (centre), l'équipe de l'AFP a constaté des traces d'incendie et de vandalisme, y compris des inscriptions en hébreu sur les murs calcinés: «En avant!», «Vengeance», «La nuit des mosquées» ou encore «Salut des jeunes des collines» (un mouvement de colons juifs radicaux).

Dans le bâtiment, à l'étage inférieur, sous la salle de prière, des pans de plafond, de murs et des sols sont noircis par la fumée.

«Des colons ont incendié la salle des ablutions, endommagé la principale mosquée du village et inscrit des expressions hostiles sur les murs extérieurs», a déclaré à l'AFP Ossama Abdoullah, responsable du conseil du village de Jiljiliya, à une dizaine de kilomètres au nord de Ramallah.

Ayant trouvé la porte verrouillée, ils ont mis le feu à la salle réservée aux ablutions située à l'étage inférieur de la mosquée, toujours selon M. Abdoullah, selon le maire.

La Défense civile palestinienne, aidée par des jeunes du village, est parvenue à maîtriser l'incendie, a-t-elle indiqué à l'AFP.

«Dangereuses agressions»

L'autre départ de feu a eu lieu dans le village d'al-Mazraa al-Noubani, à moins de dix kilomètres de là, selon Saad Dagher, le maire de cette localité.

Un groupe de colons a jeté un cocktail Molotov sur la mosquée al-Farouk Omar ibn al-Khattab, a-t-il dit par téléphone: «ils ont tenté d'incendier» le lieu de culte «mais le feu n'a touché qu'une partie du bâtiment».

D'après lui, le petit groupe d'incendiaires a pris la fuite alors que les habitants du village sortaient de chez eux. L'édile a souligné qu'il s'agissait de «la première» attaque sur une mosquée, après des dégradations sur des maisons ou des installations agricoles.

Le Ministère des affaires religieuses palestinien a condamné ces «dangereuses agressions» dans un communiqué, appelant la communauté internationale à intervenir. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a dit se renseigner sur les faits rapportés.

Violence «record» des colons

Sans compter Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, plus de 500'000 Israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie dans des colonies jugées illégales par l'ONU, au milieu de quelque trois millions de Palestiniens.

La colonisation de cette partie des territoires palestiniens s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, mais s'est nettement accélérée depuis l'accession de l'extrême droite au pouvoir fin 2022, à la faveur d'une alliance avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Selon les chiffres publiés la semaine dernière par le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (Ocha), la violence des colons israéliens en Cisjordanie occupée atteint actuellement un rythme «record», avec une moyenne de six attaques par jour entraînant victimes et dégâts.

Dimanche, des colons israéliens avaient mis le feu à des véhicules et tenté d'incendier une mosquée de Burqa, un village proche de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie.