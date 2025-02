Le système de santé en Cisjordanie est soumis à un «état d'urgence perpétuel» suite à l'escalade des attaques israéliennes et des entraves aux soins depuis octobre 2023, dénonce l'ONG Médecins sans frontières (MSF) jeudi. Il est soumis à d'«immenses pressions».

MSF dénonce des attaques au cours desquelles les forces israéliennes ciblent les hôpitaux, détruisent des centres médicaux de fortune dans les camps de réfugiés (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La situation en Cisjordanie s'est encore détériorée depuis le cessez-le-feu à Gaza, affirme MSF. Du 7 octobre 2023 au 4 février 2024, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a vérifié 657 attaques contre les services de santé en Cisjordanie.

MSF appelle Israël à mettre fin à la violence contre les travailleurs de la santé, les patients et les établissements de santé et à cesser d'empêcher le personnel médical d'accomplir sa mission vitale.

Le rapport de l'ONG est le résultat d'entretiens approfondis avec 38 patients et membres du personnel de MSF, du personnel hospitalier, paramédical et des secouristes soutenus par l'ONG.

Ils font état d'incursions militaires israéliennes prolongées et violentes et de restrictions de mouvement de plus en plus lourdes, autant de facteurs qui entravent gravement l'accès aux services essentiels, en particulier aux soins.

Ambulances bloquées

Un nombre croissant d'attaques des forces israéliennes contre le personnel et les structures de santé a été signalé aux équipes de MSF, des «attaques au cours desquelles les forces israéliennes ciblent les hôpitaux, détruisent des centres médicaux de fortune dans les camps de réfugiés, mais aussi harcèlent, arrêtent, blessent et tuent des secouristes et travailleurs médicaux».

Dans les zones reculées et à la périphérie des villes comme à Jénine ou Naplouse, la situation est particulièrement critique, car les patients souffrant de maladies chroniques, par exemple ceux qui ont besoin de dialyses régulières, sont contraints de rester chez eux, affirme MSF.

«Des patients palestiniens meurent simplement parce qu'ils ne peuvent pas atteindre les hôpitaux», déclare Brice de le Vingne, coordinateur d'urgence de MSF.

«Des ambulances sont bloquées par les forces israéliennes aux points de contrôle alors qu'elles transportent des patients en état critique, des centres médicaux sont encerclés et perquisitionnés et des professionnels de santé sont victimes de violences physiques alors qu'ils tentent de sauver des vies», poursuit-il.

En plus des fréquentes incursions militaires israéliennes, MSF pointe du doigt «la violence des colons et l'expansion constante des colonies affectent de nombreux Palestiniens, parfois effrayés à l'idée de se déplacer en Cisjordanie».