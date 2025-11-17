Cisjordanie: Netanyahu promet d'agir contre les extrémistes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé lundi soir les agissements d'une «poignée d'extrémistes» juifs en Cisjordanie occupée. Il a promis de s'occuper «personnellement» du problème des colons violents.

«Je prends très au sérieux les émeutes violentes fomentées par une poignée d'extrémistes qui ne représentent pas les colons en Judée-Samarie (la Cisjordanie, ndlr) et qui tentent de se faire justice eux-mêmes», a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué. Keystone

Keystone-SDA ATS

M. Netanyahu a fait ces déclarations après une attaque ayant visé le village palestinien de Jabaa, près de Bethléem, apparemment en riposte à l'évacuation par les autorités israéliennes d'un avant-poste de colons dans la même zone.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a recensé en octobre un pic des «attaques de colons ayant causé des victimes, des dommages matériels ou les deux» en près de deux décennies de collecte de données en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

«Je prends très au sérieux les émeutes violentes fomentées par une poignée d'extrémistes qui ne représentent pas les colons en Judée-Samarie (la Cisjordanie, ndlr) et qui tentent de se faire justice eux-mêmes», a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué.

«Je compte m'occuper personnellement de cette question et convoquer les ministres concernés dès que possible pour répondre à ce phénomène grave», a ajouté M. Netanyahu, à la tête d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël.

Un peu plus tôt, l'armée israélienne avait annoncé être intervenue pour tenter d'arrêter des suspects après avoir reçu des informations sur une descente de «plusieurs dizaines de civils israéliens ayant incendié et vandalisé des maisons et des véhicules».

«Terrorisme juif»

Hormis Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, plus de 500'000 Israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de quelque trois millions de Palestiniens.

Encouragé par les ministres d'extrême droite du gouvernement de M. Netanyahu, les avant-postes, établis par des colons dans le but de créer des faits accomplis sur le terrain, sont illégaux au regard de la loi israélienne, même si dans les faits nombre d'entre eux finissent par être légalisés par les autorités.

L'attaque contre le village de Jabaa a été condamnée par le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, comme «une nouvelle étape dans l'escalade de la violence» menée par «des criminels violents (dont) il est temps de s'occuper avec la plus grande fermeté», le dirigeant de la coalition de gauche Les Démocrates, Yaïr Golan, déplorant lui un «terrorisme juif (...) hors de contrôle».

L'attaque s'est produite après que plusieurs centaines de policiers et soldats ont fait démolir à l'aide de pelleteuses et évacuer lundi l'avant-poste de colonisation juive dit de Tzour Misgavi, dans le bloc de colonies du Goush Etzion, au sud de Jérusalem, selon un photographe de l'AFP.

Des heurts ont eu lieu et les soldats ont tiré des grenades fumigènes et assourdissantes.

Un groupe Telegram lié aux «Jeunes des collines», mouvance de colons radicaux partisans de l'action directe contre les Palestiniens, a publié une vidéo d'un véhicule en feu avec pour légende: «Village de Jabaa, district de Bethléem, à quelques minutes de la colline évacuée aujourd'hui.»

«Développer et agrandir»

Pour le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar ces «émeutiers (...) nuisent à l'Etat d'Israël, déshonorent le judaïsme et causent du tort au projet de colonisation», a-t-il déclaré sur X.

Qualifiant les colons violents d'"anarchistes criminels», le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré que le gouvernement continuerait à «développer et à agrandir les colonies» tout en maintenant l'ordre public.

L'une des premières décisions prise par M. Katz après sa nomination au ministère de la Défense en novembre 2024 a été de supprimer la détention administrative, équivalent d'une garde à vue quasi illimitée, aux colons israéliens en Cisjordanie. Le dispositif reste en vigueur en revanche pour les Palestiniens.

Dans un communiqué publié lundi, l'armée israélienne a déploré pour sa part que les attaques des colons «détournent l'attention des commandants et des soldats de leur mission principale de défense et de lutte contre le terrorisme».

Colon d'extrême droite, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, également chargé des affaires civiles en Cisjordanie, a justifié l'évacuation de Tzour Misgavi par le fait que ses habitants squattaient un terrain pour lequel les autorités ont un projet de construction en cours.

«Personne ne va m'apprendre comment on construit des implantations», a-t-il déclaré dans un communiqué.

La colonisation de la Cisjordanie s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967, et s'est nettement intensifiée sous l'exécutif actuel, en particulier depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël.