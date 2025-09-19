L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle est «sur le point de s'effondrer», a mis en garde vendredi le secrétaire général de l'ONU, craignant que les nouveaux plans attendus d'ici la COP30 ne soient pas à la hauteur.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, craint que les nouveaux plans attendus d'ici la COP30 ne soient pas à la hauteur. ATS

Keystone-SDA ATS

«Je pense que cet objectif est sur le point de s'effondrer et c'est une raison supplémentaire à ce moment précis pour mettre toute la pression possible pour obtenir des Contributions déterminées au niveau national (NDC) acceptables», a déclaré Antonio Guterres lors d'un entretien à l'AFP.