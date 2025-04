La Chine a promis mercredi d'élargir ses efforts contre le réchauffement climatique et de présenter de nouveaux engagements d'ici la COP30. Une annonce saluée par le patron de l'ONU au moment où les Etats-Unis se retirent de l'Accord de Paris.

Un garçon donne un coup de pied dans un ballon de football près d'un panneau annonçant la COP30, la conférence des Nations unies sur le climat, à Belém, au Brésil, le dimanche 23 mars 2025. (AP Photo/Jorge Saenz) KEYSTONE

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ont réuni 17 dirigeants mondiaux pour un sommet virtuel et à huis clos destiné à relancer les efforts contre le réchauffement avant la COP30 à Belem, au Brésil, en novembre.

«J'ai entendu un message uni. Oui, notre monde fait face à des vents contraires massifs et à une multitude de crises. Mais nous ne pouvons pas laisser les engagements climatiques être déviés de leur trajectoire», a déclaré le chef de l'ONU à la presse.

Parmi les participants, le Chinois Xi Jinping, le Français Emmanuel Macron, le Turc Recep Tayyip Erdogan, le Kényan William Ruto, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Plans ambitieux» promis

Et certains de ces dirigeants «se sont engagés à présenter des plans ambitieux et robustes dès que possible, un fort message d'espoir», a salué Antonio Guterres. En particulier le président chinois, dont le pays est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre.

«Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, les efforts de la Chine pour lutter contre le changement climatique ne ralentiront pas», a assuré Xi, selon la télévision publique CCTV.

Il a précisé que Pékin annoncerait ses nouveaux engagements climatiques d'ici la COP30, et que cette stratégie couvrirait tous les gaz à effet de serre et non plus seulement le CO2.

«C'est la première fois que la Chine clarifie ce point et c'est très important pour l'action climatique», a commenté Antonio Guterres, qui a lancé un nouveau plaidoyer pour les renouvelables en s'en prenant aux énergies fossiles.

Renouvelables

«Les opposants et les intérêts des énergies fossiles pourraient essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais comme nous l'avons entendu aujourd'hui, le monde avance», a-t-il assuré.

«Aucun groupe ou gouvernement ne peut arrêter la révolution de l'énergie propre. La science est de notre côté, et l'économie a changé», a-t-il ajouté. «Le chemin pour sortir de l'enfer climatique passe par les renouvelables».

S'il n'a cité aucun pays, ces déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump, connu pour ses positions climatonégationnistes, a décidé de sortir une nouvelle fois les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Il a également promis de «doper» l'extraction du charbon aux Etats-Unis et de redonner plus généralement la priorité aux fossiles.

«Pacte avec le diable»

«Le président Trump a passé un pacte avec le diable, le diable étant l'industrie des énergies fossiles», a dénoncé lors d'une conférence de presse à New York l'actrice et militante Jane Fonda, l'accusant d'être «du côté de la mort».

«Nier la crise climatique ne va pas la faire disparaître», a souligné de son côté le président brésilien dans un discours diffusé par ses services, appelant les pays riches, «plus grands bénéficiaires de l'économie basée sur le carbone» à «être à la hauteur de leurs responsabilités».

«La planète en a assez des promesses non tenues», a-t-il insisté. Sa ministre de l'Environnement Marina Silva a salué une réunion «très prometteuse de mobilisation mondiale», espérant des plans climat «ambitieux».

Les pays signataires de l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement bien en dessous de +2°C par rapport à l'ère préindustrielle, idéalement à +1,5°C, devaient soumettre en février dernier leurs nouvelles stratégies de réduction de gaz à effet de serre, dans la perspective de la COP30. Mais beaucoup ne l'ont toujours pas fait, notamment la Chine et l'Union européenne.

Pendant ce temps, la planète entame une troisième année d'affilée avec des températures historiquement élevées, après que 2024 est devenue l'année la plus chaude jamais mesurée, battant le record de 2023.