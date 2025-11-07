Colis anti-Trump sur base aérienne près de Washington

Sept personnes, dont des militaires américains, ont été brièvement hospitalisées après la livraison d'un colis suspect au message «négatif» envers Donald Trump sur une base aérienne qui abrite notamment l'avion présidentiel Air Force One, a confirmé vendredi un porte-parole militaire.

Le colis suspect a été livré sur la base aérienne où l'avion présidentiel se trouve (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'incident dans la Joint Base Andrews, près de Washington, avait initialement été rapporté jeudi par les médias américains.

Jeudi, «un individu a ouvert un colis suspect contenant des opinions négatives envers le président et son action. Il n'y avait pas de menaces spécifiques envers le président ni d'autres responsables de l'exécutif», a affirmé dans un communiqué un porte-parole de la base, sans autre précision.

«Sept personnes se sont senties mal et ont été examinées par les services médicaux de la base avant de repartir», a-t-il ajouté.

Les premiers secours ont «fait évacuer par précaution le bâtiment et le bâtiment adjacent et établi un périmètre de sécurité», mais la batterie de tests réalisés dans la zone n'a abouti à la découverte «d'aucune poudre ni de produits dangereux», selon la même source.

L'enquête est menée par l'Armée de l'air, a-t-on ajouté.

Plusieurs médias, dont CNN, avaient fait état de la présence de poudre blanche dans le colis.

La base, située à quelques kilomètres de la capitale des Etats-Unis, est régulièrement utilisée pour les vols de hauts responsables gouvernementaux.

Donald Trump y a atterri mercredi, à bord d'Air Force One, de retour d'un forum économique en Floride (sud-est).