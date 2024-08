Des navires chinois et philippin sont entrés en collision lundi. L'altercation est survenue près d'un haut-fond contesté en mer de Chine méridionale, ont affirmé les médias d'Etat de Pékin.

La collision a eu lieu près d'un haut-fond contesté en mer de Chine méridionale (archives). ATS

ATS

«En dépit de multiples mises en garde de la partie chinoise, le navire philippin 4410 est entré délibérément en collision avec le navire chinois 21551», a déclaré la télévision publique CCTV, citant un porte-parole des garde-côtes chinois, Geng Yu.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, et a ignoré la décision d'un tribunal international en 2016 rejetant cette affirmation sans fondement juridique.

Les tensions entre Pékin et Manille se sont intensifiées au cours de ces derniers mois, notamment à la suite d'une série de confrontations en mer de Chine méridionale.

«Infractions et provocations»

«Les navires des garde-côtes philippins ont pénétré illégalement dans les eaux proches du récif de Xianbin, dans les îles Nansha, sans l'autorisation du gouvernement chinois», a déclaré M. Geng, en employant les noms chinois de l'atoll Sabina et des îles Spratleys. «Les garde-côtes chinois ont pris des mesures de contrôle contre les navires philippins conformément à la loi», a ajouté Pékin.

La Chine a accusé les navires philippins d'avoir agi «de manière non professionnelle et dangereuse, ce qui a entraîné une collision fortuite». «Nous enjoignons fermement la partie philippine de cesser immédiatement ses infractions et ses provocations», a déclaré M. Geng.

L'agence d'Etat Chine Nouvelle a précisé que l'incident avait eu lieu à 03h24 heures locales (21h24 en Suisse dimanche). Elle a également indiqué que le navire des garde-côtes philippins avait ensuite pénétré dans les eaux avoisinantes du deuxième haut-fond Thomas – lieu de fréquents affrontements entre les deux parties – vers 6h00 heures du matin.

ATS