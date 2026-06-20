La personne décédée dans la collision ferroviaire vendredi au nord de Londres était le conducteur de l'un des deux trains, un accident qui a également fait onze blessés graves, a indiqué la police des transports britannique samedi.

L'accident a eu lieu vendredi et a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre. Jamie Lashmar/PA via AP

Agence France-Presse Angelica Zermatten

La collision a eu lieu en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon la compagnie East Midlands Railway (EMR).

L'accident a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre. «Malheureusement, une personne a été déclarée décédée sur les lieux. Il s'agit du conducteur de l'un des trains impliqués», a indiqué la police des transports britannique dans un communiqué.

Causes de l'accident inconnues

Au total, 33 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont 11 dans un état grave, a ajouté la police. Et 56 autres personnes ont été soignées pour des blessures.

La ministre des Transports Heidi Alexander a déclaré qu'il était «trop tôt» pour connaître les causes de l'accident. «Nous veillerons à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin de déterminer les circonstances de cette collision et de tirer les leçons qui s'imposent pour qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais», a-t-elle ajouté.

Police have declared a major incident and Rail Accident Investigation Branch inspectors are on site. A full investigation will take place. — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) June 19, 2026

«Nous étions à l'arrêt quand, soudain, nous avons été violemment percutés par l'arrière», a témoigné auprès de la BBC un passager, Paul Cavin. Son train roulait à destination de la gare de St Pancras à Londres.

«Il y avait des blessés dans mon wagon», a-t-il dit, décrivant notamment des personnes sortant des rames avec «le nez fracassé».

Un autre passager, Brett Byatt, a fait part de sa colère à la BBC. «Le problème, c’est que nous avons l’un des réseaux ferroviaires les plus anciens et que les pannes de signalisation sont fréquentes», a-t-il dit.

En septembre 2023, plusieurs personnes avaient été blessées après la collision de deux trains en gare d'Aviemore, dans les Highlands écossais.