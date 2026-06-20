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11 blessés graves Collision ferroviaire en Angleterre : un des conducteurs est décédé

Angelica Zermatten

20.6.2026

La personne décédée dans la collision ferroviaire vendredi au nord de Londres était le conducteur de l'un des deux trains, un accident qui a également fait onze blessés graves, a indiqué la police des transports britannique samedi.

L'accident a eu lieu vendredi et a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre.
L'accident a eu lieu vendredi et a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre.
Jamie Lashmar/PA via AP

Agence France-Presse

20.06.2026, 11:05

La collision a eu lieu en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon la compagnie East Midlands Railway (EMR).

L'accident a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre. «Malheureusement, une personne a été déclarée décédée sur les lieux. Il s'agit du conducteur de l'un des trains impliqués», a indiqué la police des transports britannique dans un communiqué.

«Incident majeur». Deux trains impliqués dans une collision au nord de Londres

«Incident majeur»Deux trains impliqués dans une collision au nord de Londres

Causes de l'accident inconnues

Au total, 33 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont 11 dans un état grave, a ajouté la police. Et 56 autres personnes ont été soignées pour des blessures.

La ministre des Transports Heidi Alexander a déclaré qu'il était «trop tôt» pour connaître les causes de l'accident. «Nous veillerons à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin de déterminer les circonstances de cette collision et de tirer les leçons qui s'imposent pour qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais», a-t-elle ajouté.

«Nous étions à l'arrêt quand, soudain, nous avons été violemment percutés par l'arrière», a témoigné auprès de la BBC un passager, Paul Cavin. Son train roulait à destination de la gare de St Pancras à Londres.

«Il y avait des blessés dans mon wagon», a-t-il dit, décrivant notamment des personnes sortant des rames avec «le nez fracassé».

Un autre passager, Brett Byatt, a fait part de sa colère à la BBC. «Le problème, c’est que nous avons l’un des réseaux ferroviaires les plus anciens et que les pannes de signalisation sont fréquentes», a-t-il dit.

En septembre 2023, plusieurs personnes avaient été blessées après la collision de deux trains en gare d'Aviemore, dans les Highlands écossais.

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