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Thaïlande Collision mortelle avec un bus à Bangkok : le conducteur du train drogué

ATS

18.5.2026 - 07:19

Le conducteur d'un train de marchandises entré en collision avec un bus public samedi à Bangkok, faisant huit morts et des dizaines de blessés, était sous l'emprise de stupéfiants, a indiqué lundi la police locale. Elle n'a pas précisé quelle substance il avait utilisée.

Une collision entre un train de marchandises et un bus a fait au moins huit morts et une trentaine de blessés à Bangkok. Le bus s'est tout de suite enflammé après le choc.
Une collision entre un train de marchandises et un bus a fait au moins huit morts et une trentaine de blessés à Bangkok. Le bus s'est tout de suite enflammé après le choc.
sda

Keystone-SDA

18.05.2026, 07:19

Lui-même blessé dans l'accident, le conducteur de train a été inculpé pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort, a indiqué le responsable du poste de police concerné.

Des tests urinaires ont également été menés sur un deuxième conducteur et un technicien présents à bord du train, mais les résultats n'étaient pas encore connus, a-t-il ajouté.

Un agent ferroviaire chargé de réguler la circulation au passage à niveau a par ailleurs été inculpé pour négligence, a affirmé le policier, précisant que l'enquête «prendra du temps».

Drapeau rouge

L'accident s'est produit en début d'après-midi samedi à un carrefour très fréquenté du centre-ville de la capitale thaïlandaise, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le train percuter le bus bloqué sur les voies en raison du trafic, qui s'enflamme immédiatement au moment de l'impact.

«On peut voir l'agent brandir un drapeau rouge, ce qui signifie que la voie n'était pas sûre. Mais on voit aussi que le train ne s'arrête ou ne ralentit pas», a commenté le chef de la police de Bangkok.

Huit personnes ont été tuées et 30 autres ont été blessées, dont plus de la moitié se trouvaient encore à l'hôpital dimanche soir, selon les services de secours.

Au moins huit morts. Collision fatale à Bangkok : un train percute un bus bondé qui s'embrase immédiatement

Au moins huit mortsCollision fatale à Bangkok : un train percute un bus bondé qui s'embrase immédiatement

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