  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Colombie 34 soldats pris en otage

ATS

26.8.2025 - 19:30

Trente-quatre soldats colombiens ont été pris en otage dans une zone contrôlée par une guérilla, dans la partie amazonienne du pays (sud), a annoncé mardi le ministre de la Défense.

Après le désarmement des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxiste) en 2017, l'ELN est devenue la guérilla de gauche la plus ancienne en Amérique (archives).
Après le désarmement des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxiste) en 2017, l'ELN est devenue la guérilla de gauche la plus ancienne en Amérique (archives).
sda

Keystone-SDA

26.08.2025, 19:30

Pedro Sanchez n'a pas précisé depuis quand les militaires sont entre les mains des rebelles de l'Etat-Major Central, dissidence des ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) qui ont signé un accord de paix en 2016, mais a souligné que des combats dimanche ont fait dix morts parmi les rebelles et que deux ont été capturés.

Le ministre a précisé que les soldats ont été capturés à la suite «de l'action illégale, criminelle de certaines personnes vêtues en civil qui disent détenir des militaires».

En Colombie, des paysans contraints ou manipulés par les groupes armés qui exercent leur pouvoir dans la région retiennent souvent des militaires ou des policiers qui n'ouvrent pas le feu contre des civils.

L'armée colombienne a intensifié ses actions visant l'EMC dirigée par Ivan Mordisco depuis l'attentat au camion piégé qui a tué six personnes et blessé 60 autres jeudi à Cali, la troisième ville la plus peuplée du pays, que les autorités attribuent à cette plus importante dissidence des ex-FARC.

Deux membres de l'EMC ont été arrêtés pour cet attentat devant l'école d'aviation militaire. Un autre camion piégé n'a pas explosé.

Drone explosif

Le même jour, près de Medellin, deuxième ville du pays, treize policiers ont été tués lors d'échanges de tirs et le lancement d'un drone explosif contre un hélicoptère alors qu'ils entouraient une campagne d'éradication de plants de coca. La Colombie est le plus grand producteur mondial de cocaïne.

Les autorités attribuent cette attaque à un sous-groupe de l'EMC, en conflit avec sa branche principale dirigée par Ivan Mordisco.

Après cette vague d'attaques, Pedro Sanchez avait indiqué que l'État colombien déployait tous les moyens pour «neutraliser les menaces» contre la sécurité, dans un pays qui traverse sa pire crise de violences depuis une décennie.

Les plus lus

Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
Trump affirme vouloir requérir la peine de mort pour tout meurtre à Washington
Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion
«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?