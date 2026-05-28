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«Les corps sont là, entassés» Colombie : 48 morts dans des affrontements entre factions des ex-Farc

ATS

28.5.2026 - 16:27

Des affrontements entre deux groupes issus de l'ex-guérilla des Farc ont fait 48 morts dans le centre de la Colombie, a déclaré jeudi à l'AFP le maire de San José del Guaviare, à quelques jours de la présidentielle.

Les autorités ne sont pas encore parvenues à atteindre cette zone d'accès difficile (image d’illustration).
Les autorités ne sont pas encore parvenues à atteindre cette zone d'accès difficile (image d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

28.05.2026, 16:27

28.05.2026, 17:47

Dans une vague de violences inédite depuis plus d'une décennie, des groupes armés se disputent le contrôle du territoire et des revenus du narcotrafic et de l'exploitation minière illégale dans le département de Guaviare.

«Les corps sont là, entassés, il faut les évacuer», a déclaré Willy Rodriguez, maire de San José del Guaviare, joint par téléphone par l'AFP. Les autorités ne sont pas encore parvenues à atteindre cette zone d'accès difficile.

Le bilan provient du petit hameau de Pipiral qui s'est retrouvé pris au piège, sous les tirs croisés. Il est situé à plusieurs heures de route de San José del Guaviare, capitale du département.

Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, des tirs sourds provenant d'une des maisons de la zone retentissent. Les équipes de secours attendent que les groupes armés leur permettent d'accéder à cette zone reculée, très probablement minée, pour pouvoir aller chercher les corps.

«Un seul objectif»

Ces guérillas ont «un seul objectif, l'économie criminelle, vivre du narcotrafic (...) C'est inconcevable, c'est absurde», a dénoncé le ministre de la Défense, Pedro Sanchez, sur Blu Radio.

«Nous avons déployé des unités dans la zone, nous avons essayé de le faire par voie aérienne, mais c'était impossible à cause des conditions météorologiques, et les troupes avancent par voie terrestre», a-t-il ajouté.

Le Guaviare est aujourd'hui disputé par des groupes dissidents qui ont tourné le dos à l'accord de paix de 2016 entre l'Etat colombien et les Farc. Ils vivent de l'économie illégale et imposent un régime de terreur à la population, avec des couvre-feux et des restrictions de mouvements.

Il est courant que des dissidents aux ordres d'Ivan Mordisco, le criminel le plus recherché du pays, et leurs rivaux dirigés par Calarca s'affrontent à mort pour délimiter leurs zones de contrôle et les couloirs stratégiques pour le trafic de drogue.

Une source de l'armée a indiqué à l'AFP que les combats avaient commencé lundi. On ignore s'ils sont encore en cours. Face à une série d'attentats, d'assassinats et d'enlèvements perpétrés par les groupes armés, la sécurité est l'une des principales préoccupations des Colombiens à l'approche de l'élection présidentielle.

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