Colombie Les ex-Farc se battront en cas d'intervention américaine

ATS

26.10.2025 - 08:23

La branche dissidente de l'ex-guérilla des Farc a affirmé samedi qu'elle «combattrait» les États-Unis en cas de violation de la souveraineté colombienne, alors que le président Donald Trump menace de lancer des opérations terrestres contre le narcotrafic.

Les FARC ont été désarmées en 2017 (archives).
Les FARC ont été désarmées en 2017 (archives).
sda

Keystone-SDA

26.10.2025, 08:23

«Nous avons l'habitude de nous battre et de combattre ceux que nous devons combattre. Nous avons toujours été des opposants farouches à l'empire américain», a indiqué l'Etat-major central (EMC) dans un texte transmis à la presse.

«Nous ne permettrons aucune intervention militaire ni violation de la souveraineté colombienne», a-t-il encore assuré.

L'EMC est la principale faction de dissidents qui rejettent l'accord de paix de 2016 ayant abouti au désarmement de l'ex-guérilla des Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie) marxistes.

Les États-Unis mènent depuis début septembre des frappes aériennes, essentiellement dans la mer des Caraïbes, contre des embarcations présentées par Washington comme celles de trafiquants de drogue.

Jusque-là, dix ont été revendiquées. Elles ont tué au moins 43 personnes, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du gouvernement américain.

Ces opérations ont fait grimper les tensions régionales, en particulier avec le Venezuela, mais aussi avec la Colombie.

Le président américain Donald Trump accuse son homologue colombien Gustavo Petro de ne rien faire contre la production de cocaïne dans son pays, et lui a imposé des sanctions économiques.

«La prochaine étape, c'est l'opération terrestre», a-t-il menacé.

M. Petro a répondu que «toute agression terrestre est une invasion et une rupture de la souveraineté nationale».

L'EMC contrôle la production de cocaïne dans plusieurs régions du pays, comme dans le Catatumbo frontalier du Venezuela.

Le chef de cette guérilla, Ivan Mordisco, est le criminel le plus recherché de Colombie, secouée par un conflit entre les forces gouvernementales et divers groupes armés depuis plus d'un demi-siècle.

