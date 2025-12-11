  1. Clients Privés
Tirs d'artillerie Combats Cambodge-Thaïlande : pas de répit avant l'appel de Trump

ATS

11.12.2025 - 05:03

Les combats frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge faisaient toujours rage jeudi avant un appel attendu du président américain Donald Trump aux dirigeants des deux pays pour leur demander de cesser les hostilités. Les affrontements ont fait au moins 19 morts.

La reprise des combats entre le Cambodge et la Thaïlande en début de semaine a fait au moins 15 morts.
La reprise des combats entre le Cambodge et la Thaïlande en début de semaine a fait au moins 15 morts.
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 05:03

11.12.2025, 06:58

Le ministère thaïlandais de la défense a annoncé un nouveau bilan de neuf soldats tués au total, qui s'ajoutent aux dix victimes civiles, dont un enfant, rapportées par les autorités cambodgiennes.

Plus d'un demi-million de personnes ont été contraintes depuis le début de la semaine de fuir les régions proches de la frontière, où des tirs d'artillerie résonnaient en matinée autour des temples khmers contestés.

Les deux voisins d'Asie du Sud-Est, qui se disputent de longue date des morceaux de territoire et s'accusent mutuellement de la reprise des affrontements, ne montraient aucun signe d'apaisement alors que Donald Trump a promis de jouer à nouveau les médiateurs.

Le président américain doit s'entretenir dans la journée avec le premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et son homologue cambodgien Hun Manet pour les convaincre de faire taire leurs armes. «J'ai trouvé qu'ils étaient deux grands dirigeants, deux personnes géniales et j'ai déjà réglé cela une fois», a-t-il rappelé mercredi.

Trump à la rescousse ?. «J'ai dû courir pour sauver ma vie» - Les combats font rage entre le Cambodge et la Thaïlande

Trump à la rescousse ?«J'ai dû courir pour sauver ma vie» - Les combats font rage entre le Cambodge et la Thaïlande

«Nous devons expliquer»

Donald Trump était intervenu aux côtés de la Chine et de la Malaisie – pays assurant la présidence tournante de l'association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) – lorsqu'un premier conflit ouvert avait éclaté en juillet, faisant 43 morts en cinq jours.

Le milliardaire, qui n'a jamais fait mystère de son envie de recevoir un jour le prix Nobel de la paix, avait également cosigné le 26 octobre un accord de cessez-le-feu avec les dirigeants thaïlandais et cambodgien.

Mais Bangkok l'a suspendu quelques semaines plus tard après l'explosion d'une mine terrestre ayant blessé plusieurs de ses soldats et ne semble aujourd'hui pas encore ouvert à une trêve.

«Il [Donald Trump] souhaite sincèrement voir la paix, mais nous devons expliquer quels sont les problèmes et pourquoi la situation a évolué ainsi», a dit le premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul.

«Entre dirigeants, il ne s'agit pas seulement de passer un coup de téléphone. Il y aura un rendez-vous prévu et des sujets précis à aborder», a-t-il ajouté.

Cambodge – Thaïlande. Les affrontements se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge

Cambodge – ThaïlandeLes affrontements se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge

