«Combattre le feu par le feu» - Le gouverneur de Californie s'attaque à Trump !

Gouverneur de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis, Gavin Newsom est habitué à une communication bien encadrée, voire formatée. Mais récemment, le démocrate de Californie a adopté une stratégie particulière sur les réseaux sociaux: imiter Donald Trump pour mieux le dénoncer.

Gabin Newsom imite Donald Trump sur les réseaux sociaux. afp

Agence France-Presse Gregoire Galley

«TRUMP VIENT DE FUIR L'ESTRADE AVEC POUTINE - PAS DE QUESTIONS, RIEN! ÉNERGIE COMPLETEMENT FAIBLE. ON AURAIT DIT QUE LE GARS VENAIT JUSTE DE MANGER TROIS SEAUX DE KFC AVEC VLAD. A-T-IL PEUR QUE LA PRESSE L'INTERROGE SUR MOI??? (LE GOUVERNEUR PRÉFÉRÉ DE L'AMÉRIQUE)».

Des majuscules partout, une insulte crasse et une vantardise sans fard. Le message adopte un style similaire à celui du président américain, mais c'est bien le compte officiel de l'équipe de communication du gouverneur Newsom qui l'a posté vendredi, peu après la rencontre entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.

Dans une longue liste de posts outranciers, le même compte s'est moqué des «mains minuscules» du milliardaire républicain, a posté une fausse Une du magazine Time avec Gavin Newsom portant une couronne, a intimé au ministre du Logement - en espagnol - d'aller «se faire foutre», ou encore a ridiculisé les contours d'autobronzant sur le visage du président. Si le style comme le contenu peuvent choquer, c'est bien là le dessein du gouverneur de Californie.

«Absurdité»

Le dirigeant de 57 ans, chevelure grisonnante et gominée vers l'arrière, a affirmé lors d'une visioconférence avec la presse mercredi avoir voulu montrer au grand public «l'absurdité de la normalisation de Donald Trump». «Rien de tout cela n'est normal, et il faut que ce soit pointé du doigt», a-t-il déclaré.

Pour le consultant politique Jeff Le, cette stratégie adoptée par Gavin Newsom est un moyen de «répondre au large mécontentement affiché envers le Parti démocrate» à gauche, mais aussi de répondre «au besoin de démontrer une lutte réelle contre le président Trump».

Cet ex-conseiller de Jerry Brown, le gouverneur démocrate de Californie de 1975 à 1983 puis de 2011 à 2019, cite notamment un sondage récent de la chaîne CNBC montrant un taux d'approbation du Parti démocrate à 24%, au plus bas depuis des décennies.

«Avec le parti dans l'incapacité d'exercer tout type de pouvoir à l'échelle nationale, la base réclame de nouvelle voix et une nouvelle génération de dirigeants», estime Jeff Le auprès de l'AFP.

La stratégie semble fonctionner puisque le nombre d'abonnés sur les comptes du gouverneur a explosé depuis une semaine. Elle a également attiré l'attention, moins indulgente, de commentateurs à droite.

Notamment de Dana Perino, ancienne porte-parole de la Maison Blanche sous George Bush fils et actuelle présentatrice sur la chaîne Fox News, qui a déclaré à propos du gouverneur: «Si j'étais sa femme, je lui dirais, +tu te tournes en ridicule, arrête-ça+».

Gavin Newsom lui a indirectement répondu en affirmant que quand les personnalités de Fox News condamnent ces tweets moqueurs tout en majuscules, sans s'indigner quand Donald Trump le fait, ils montrent qu'ils sont «complètement passés à côté du sujet».

2028

Sollicitée par l'AFP, la Maison Blanche a partagé un montage parodique -- initialement envoyé au média Politico -- reprenant une scène de la série «Mad Men», et censé montrer que Donald Trump n'en a rien à faire de Gavin Newsom. Politico a avancé que c'était là sûrement le premier communiqué officiel de l'histoire de la Maison Blanche sous forme de mème.

Mais au-delà du style, Gavin Newsom est engagé depuis près d'un mois dans une bataille bien plus politique avec Donald Trump, qui a fait pression sur les responsables républicains du Texas pour redessiner la carte électorale de manière à accroître sa majorité au Congrès.

Le gouverneur californien a annoncé qu'il riposterait en lançant une campagne pour faire de même dans son Etat, en faveur des démocrates. «Nous allons combattre le feu par le feu», a-t-il récemment déclaré.

Ses regards sont en outre déjà tournés vers 2028 et une élection présidentielle où aucun candidat côté démocrate ne s'est réellement démarqué pour le moment.

Harry Enten, analyste de données à CNN, a souligné que depuis son changement de communication, les chances de Gavin Newsom d'obtenir l'investiture démocrate avaient bondi chez les bookmakers pour atteindre 24%. Il n'est pas sûr pour autant que le gouverneur décide de maintenir un style trumpien pour y parvenir.