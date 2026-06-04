Comment Donald Trump s'enrichit avec les actions Dell

En janvier et février, Donald Trump a fait à de nombreuses reprises la promotion des ordinateurs Dell. On apprend désormais que le président avait lui-même acquis des actions de l’entreprise avant que le Pentagone ne lui attribue un important contrat.

Michael et Susan Dell annoncent leur donation record le 2 décembre 2025 à la Maison Blanche en présence de Donald Trump (de gauche à droite). L'argent doit constituer le capital de départ des "Trump Accounts" - des comptes d'épargne gérés par l'Etat américain, avec lesquels les parents peuvent placer de l'argent pour leurs enfants : Image : IMAGO/Newscom / AdMedia

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi "Allez acheter des ordinateurs Dell" : au printemps, Donald Trump fait de la publicité pour le groupe technique américain avec une euphorie frappante.

Cela semble compréhensible : le fondateur Michel Dell a fait don avec sa femme de 6,25 milliards de dollars pour les enfants fin 2025.

Il apparaît désormais que Trump a acheté des actions de l'entreprise en février et mars, avant que le Pentagone n'attribue fin mai à Dell un contrat de près de 10 milliards de dollars.

Depuis l'achat de Trump en février, l'action a augmenté de 240 pour cent. Montre plus

Il faut reconnaître une chose à Donald Trump, 79 ans : en matière de technologie, il se montre résolument tourné vers l’avenir. Il a investi dans les cryptomonnaies ainsi que dans la plateforme financière World Liberty Financial. Son administration soutient par ailleurs des projets liés à l’intelligence artificielle et au développement de nouveaux réacteurs nucléaires.

Le New-Yorkais nourrit également un intérêt marqué pour les technologies de l’information. Ces derniers mois, son enthousiasme s’est particulièrement porté sur un acteur national du secteur : depuis le début de l’année, Donald Trump multiplie les éloges à l’égard de Dell, le groupe technologique fondé en 1984 par Michael Dell, qui a enregistré un bénéfice de 3,21 milliards de dollars en 2024.

Les achats d'actions de Donald Trump s'avèrent payants - bien malin celui qui pourrait penser à un délit d'initié. Image : Keystone

Trump bat la campagne

«J’espère que tout le monde ira acheter des ordinateurs Dell. Mon fils Barron adore cet ordinateur», déclare Donald Trump lors d’un discours prononcé le 28 janvier. Puis, le 19 février, à l’occasion d’une intervention pourtant consacrée à l’économie de la ville de Rome, dans l’État de Géorgie, il revient à la charge: «Allez acheter des ordinateurs Dell. [...] Vous fabriquez un bon produit.»

Donald Trump profite également de son discours sur l’état de l’Union, le 24 février, pour vanter les mérites du groupe: «Quand j’ai demandé à Michael Dell: ‘Comment gagnez-vous tout cet argent?’, il m’a répondu: ‘Eh bien, je restais assis dans ma chambre d’étudiant, je fabriquais des ordinateurs et je les vendais. Je vendais, je vendais, je vendais.’ C’est une belle histoire. C’est ce qu’on appelle le rêve américain. Il a vendu énormément d’ordinateurs, beaucoup de ces ordinateurs portables. Je l’en félicite.»

Le 27 février, il en remet une couche: «Les ordinateurs Dell, allez acheter un ordinateur Dell.» Ces éloges méritent toutefois d’être replacés dans leur contexte. L’entreprise américaine, dont le siège se trouve à Round Rock, au Texas, emploie quelque 120 000 personnes. Selon le magazine économique Fortune, sa maison mère, Dell Technologies, figure parmi les cinquante plus grandes entreprises du pays.

Le don de Dell pour les comptes Trump

Donald Trump a une autre raison de se montrer reconnaissant envers le fondateur de l’entreprise. En décembre, Michael et Susan Dell ont annoncé un don de 6,25 milliards de dollars destiné à alimenter des fonds de 1 000 dollars pour les enfants américains. Ces sommes ne pourront être débloquées qu’à leur majorité.

Le magazine "Time" consacrera sa couverture à Michael et Susan Dell le 25 mai. Gemeinfrei

Avec 6,25 milliards de dollars, il s’agit du don le plus important jamais consenti à ce jour. Michael Dell peut toutefois se permettre une telle générosité : selon les estimations, la fortune de cet homme de 61 ans atteint 255 milliards de dollars, ce qui le place parmi les dix personnes les plus riches du monde. Le président peut d’ailleurs lui aussi tirer profit de cette initiative : ces fonds ont été baptisés « Trump Accounts ».

Il n’est donc guère surprenant que Donald Trump couvre Dell d’éloges, d’autant que ses appels à l’achat semblent produire leurs effets. Une seule déclaration, le 8 mai, a suffi à faire bondir le cours de l’action de 13,11 %, jusqu’à un niveau record de 260,46 dollars. Selon TradingKey, cela représente une hausse de près de 106,91 % par rapport à l’année précédente.

Trump achète des actions Dell en février et mars

Mais ce qui n’est pas encore connu à l’époque, c’est que Donald Trump a lui-même acquis des actions Dell dès le 10 février. Leur valeur est comprise entre un et cinq millions de dollars, selon CNBC, qui se réfère à l’Office of Government Ethics. Le même jour, il a également acheté des actions du groupe technologique Nvidia, leader mondial des processeurs graphiques. Une semaine plus tard, on apprenait qu’un important accord portant sur les puces avait été conclu avec Meta.

En mars, Donald Trump a procédé à trois nouveaux achats d’actions Dell, selon Forbes. Le même mois, un record est établi : en une seule journée, le titre gagne 31,6 %. Mais cette performance sera rapidement dépassée.

Trump publicly said "Go out and buy a Dell" at a White House event on May 8 — sending the stock up 13% to a record high — weeks after he personally held $1–5 million in Dell shares and the Dell family had donated $6.25 billion to his newborn savings program.



On May 27, Dell won… pic.twitter.com/83BjkRUNff — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Le 27 mai, le Pentagone offre à l'entreprise un gros contrat : pour 9,7 milliards de dollars, Dell doit réviser en cinq ans les logiciels du ministère de la Défense. L'action s'envole de 32,1 pour cent jusqu'au 29 mai. La fortune de Michael Dell augmente de 35 milliards de dollars grâce à cette commande et à l'envolée du cours, ajoute "Forbes".

«Aucun autre président ne s'en sortirait»

Depuis les investissements de Donald Trump le 10 février, le titre Dell a déjà progressé de 240 %. Et c’est son propre ministère qui a contribué à cette envolée du cours. De quoi alimenter les soupçons de délit d’initié et susciter des critiques. Ces transactions ne sont toutefois pas illégales: les règles éthiques applicables aux sénateurs, par exemple, ne s’étendent pas au président.

Follow this: First, Trump quietly buys up to $5 million of Dell stock. Then, he urges his followers to “go out and buy a Dell.” Today, his Pentagon awards a $9.7 billion deal to Dell. www.bloomberg.com/news/article...



[image or embed] — Bill Grueskin (@bgrueskin.bsky.social) 28. Mai 2026 um 01:45

Néanmoins, «l’attribution d’un contrat de près de 10 milliards de dollars à une entreprise étroitement liée à un ami et donateur du président semble constituer un conflit d’intérêts manifeste», estime Greg Williams, de l’ONG Washington Project on Government Oversight, auprès du site d’information politique The Hill.

«C’est absolument corrompu», va encore plus loin Tara Setmayer, du Super-PAC Seneca Project, une organisation non partisane, sur CNN. «C’est scandaleux. Aucun autre président ne s’en tirerait avec un tel conflit d’intérêts. Non seulement Donald Trump lui-même, mais toute sa famille gagne des milliards de dollars.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.