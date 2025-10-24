Menace russe : comment l’Estonie transforme la peur en opportunité économique

Avec seulement 1,3 million d’habitants et sans armée de l’air, un petit pays peut-il tirer un avantage économique de la menace d’un voisin surpuissant? L’exemple de l’Estonie montre que oui.

Des soldats lors de l'exercice multinational "Lightning" en Estonie. AP Photo/Sergei Grits/Keystone

Agence France-Presse Oliver Kohlmaier

Le petit État balte d'Estonie, avec ses 1,3 million d'habitants, fait face à la menace d'une Russie surpuissante à l'est.

Pourtant, son économie tire parti de cette situation: la hausse des dépenses militaires stimule notamment l’exportation de systèmes d’armes.

Ces dernières années, de nombreuses start-ups dans le secteur de l’armement se sont installées en Estonie, soutenues activement par l’État. Montre plus

Avec seulement 1,3 million d’habitants et l’une des plus petites forces armées de l’OTAN, l’Estonie fait face à la toute-puissance de la Russie à l’est. Le pays ne dispose ni des moyens de produire ses propres chars et pièces d’artillerie, ni d’un budget conséquent pour acheter des systèmes d’armes à l’étranger.

Comme ses voisins baltes, la Lituanie et la Lettonie, l’Estonie ne dispose pas non plus de sa propre armée de l’air. Depuis 2004, les membres européens de l’OTAN assurent donc la protection de son espace aérien — et pour une bonne raison, comme l’ont montré de récents incidents.

La peur de la Russie reste profondément ancrée en Estonie. Pourtant, le petit pays tire également un avantage économique de la menace que représente son puissant voisin.

L’Estonie mise systématiquement sur son industrie de l’armement nationale pour relancer une économie récemment affaiblie, comme le souligne le New York Times. Le petit pays pourrait ainsi faire d’une pierre deux coups : sécurité et profits à la fois.

Poutine s'empare des pays baltes

Depuis des années, les responsables estoniens expriment ouvertement leur crainte d’une attaque, une fois que la guerre en Ukraine se sera calmée et que Moscou aura reconstruit son armée. Cette inquiétude est également partagée par les services secrets européens.

À cela s’ajoute le fait que Poutine ne cesse de répéter son intention de stopper l’expansion de l’OTAN dans les pays que la Russie considère comme faisant partie de sa zone d’influence, incluant notamment les anciens membres de l’Union soviétique.

Pourtant, à la différence de la Russie, l’Estonie figure parmi les pays les plus avancés technologiquement. Les autorités exploitent les compétences numériques de leur main-d’œuvre pour développer des systèmes de défense modernes intégrant robotique, intelligence artificielle et cybersécurité.

«Si nous investissons dans de nouvelles entreprises de défense, elles apporteront une forte valeur ajoutée à l’économie estonienne», a récemment déclaré le ministre estonien de l’Économie, Erkki Keldo. Ces investissements garantiraient également que l’Estonie reste bien protégée.

"Être unique en quelque sorte"

Le missile de défense aérienne estonien Mark-1 est piloté par intelligence artificielle pour neutraliser les drones volant à basse altitude. Par ailleurs, l’entreprise CybExer Technologies fournit déjà ses logiciels de cybersécurité aux armées britannique, ukrainienne et portugaise, permettant de tester la protection des réseaux contre les cyberattaques. Enfin, la société de logiciels de renseignement SensusQ analyse les informations open source pour soutenir les décisions sur le champ de bataille et en situation d’urgence.

«Quand on est un petit pays avec une industrie limitée dans ce secteur, il faut, pour réussir sur le marché très concurrentiel de la défense, se démarquer», explique Kalev Koidumae, directeur de l’Association estonienne des industries de la défense et de l’aéronautique, au New York Times.

Et cela porte ses fruits : environ 70 % des armes et technologies de défense estoniennes sont exportées à l’étranger. L’an dernier, l’industrie militaire du pays a généré 500 millions d’euros (environ 460 millions de francs), dont 350 millions d’euros (environ 320 millions de francs) provenaient des ventes à l’international. Les revenus ont ainsi plus que doublé depuis 2020.

À cette époque, l’Estonie traversait un effondrement économique. Aujourd’hui, la situation se redresse lentement, grâce notamment au rôle croissant du secteur de l’armement.

Parallèlement, l’Estonie accroît fortement ses dépenses de défense. D’ici l’an prochain, au moins 5 % du produit intérieur brut seront consacrés à l’armée et à d’autres mesures de protection, soit près de dix ans avant les directives correspondantes de l’OTAN.

Des millions pour les start-ups de l'armement

Cette hausse des dépenses inclut environ 50 millions d’euros (46 millions de francs) pour la construction de nouvelles usines dans l’est de l’Estonie, destinées aux entreprises de défense. Par ailleurs, le gouvernement prévoit d’allouer 100 millions d’euros supplémentaires (92 millions de francs) aux start-ups du secteur nécessitant des capitaux.

Ainsi, à Tartu, deuxième plus grande ville d’Estonie, l’industrie de la défense occupe un rôle croissant dans l’économie locale, qui affiche une croissance bien plus rapide que celle du reste du pays.

Les start-ups technologiques y prolifèrent depuis longtemps. L’entreprise de robotique Milrem y développe des véhicules terrestres télécommandés capables de transporter des provisions ou d’être équipés d’un petit canon. Ces véhicules ont déjà été vendus à 19 forces armées et sont également utilisés en Ukraine.

«Il s’agit bien sûr d’un secteur en pleine croissance en Estonie, avec des dépenses de défense qui augmentent fortement, et il se développe particulièrement à Tartu», explique Urmas Klaas, maire de la ville, au New York Times. À mesure que les entreprises de défense étendent leurs activités dans la région, de nouvelles sociétés civiles s’y installent également, assurant ainsi la stabilité de l’économie même si les dépenses militaires venaient un jour à diminuer.

Le maire Klaas commente l’intrusion de jets russes dans l’espace aérien estonien pendant 12 minutes en septembre: «Cela nous a montré très clairement que la dissuasion de l’OTAN fonctionne. Nos habitants connaissent le type de régime qu’est la Russie, mais à Tartu, ils sont en sécurité, même avec un voisin agressif.»

Un boom de la défense pour dissuader la Russie

Avec sa stratégie axée sur l’armement, le gouvernement est sur une voie sûre. Les sondages montrent que la majorité des Estoniens soutiennent le renforcement de la défense, motivés par la crainte d’une attaque russe ou d’une extension du conflit ukrainien en Europe.

Le boom de la défense illustre comment les responsables estoniens cherchent à dissuader la Russie, «même s’ils ne s’attendent pas réellement à une invasion prochaine», explique Donatas Kupciunas, spécialiste des pays baltes au Centre de géopolitique de l’Université de Cambridge. Selon lui, les cyberattaques russes ou les actions hybrides restent des menaces plus probables.

«Les Estoniens se concentrent avant tout sur la dissuasion», explique Kupciunas. «Ils se demandent surtout si la Russie pourrait tenter quelque chose d’extrême et si nous y serions prêts. Et si les Russes voyaient ce que nous possédons, ils y réfléchiraient à deux fois.»

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.